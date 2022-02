Tochter übernahm: Neue Chefin im Moorheilbad Harbach

Staffelübergabe bei einem der wichtigsten privaten Gesundheitsbetriebe Österreichs: Im Moorheilbad Harbach mit 450 Mitarbeitern und 600 Betten übernahm Viktoria Magenschab (35) die Geschäftsführung von ihrer Mutter Karin Weißenböck – 29 Jahre, nachdem diese die Verantwortung von ihrem Vater Manfred Pascher übernommen hatte. Es ist der erste Schritt eines Generationenwechsels. Weißenböck bleibt aber Geschäftsführerin der Tochterbetriebe Lebens.Resort Ottenschlag, Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, Lebens.Med Zentrum St. Pölten & Gesundheitszentrum Zwettl.

NÖN: Frau Magenschab, Sie sind Mutter zweier Kindergartenkinder und nun auch Geschäftsführerin in einem der wichtigsten Betriebe des Waldviertels. Wie werden sich Familie und Beruf unter einen Hut bringen lassen?

Viktoria Magenschab: Ich kann auf die Unterstützung meines Gatten und der gesamten Familie bauen, anders wäre das nicht möglich. Das Moorheilbad ist natürlich rund um die Uhr ein Thema.

Sie sind Chefin eines Betriebes, der von ihrem Großvater gegründet und dann von Ihrer Mutter übernommen worden war. War eine Karriere im Gesundheitswesen ihr Wunsch?

Magenschab: Ich wollte kurzzeitig einmal Volksschul-Lehrerin werden. Der Wunsch, im Gesundheitsbereich tätig zu sein, kam aber sehr früh auf. Ausbildung und berufliche Veränderungen waren immer meine persönliche Entscheidung, von meinen Eltern wurde ich dabei unterstützt. Jetzt übernahm ich eine sehr große Verantwortung, die ich gerne annehme. Ich bin dankbar dafür, dass mir das Vertrauen geschenkt und die Geschäftsführung übertragen wurden, freue mich auf meine neuen Aufgaben und Herausforderungen.

Karin Weißenböck: Viktoria hat schon als Kind gesehen, wie viel Verantwortung und Einsatz damit verbunden sind, aber auch wie viel Freude.

Frau Weißenböck, Sie haben einst selbst früh die Verantwortung über das Moorheilbad von Ihrem Vater übernommen.

Weißenböck: Ja, im Dezember waren es 29 Jahre in der Geschäftsführung. Ich war damals 27 und es war ein sehr mutiger Schritt meines Vaters, mir als junger Frau Verantwortung zu übergeben – es war noch eine andere Zeit. Sein Wunsch war es, aus vielen Projekten das Moorheilbad als florierenden Leitbetrieb jemandem zu geben, der immer da ist und ein Ansprechpartner auch für Mitarbeiter vor Ort ist. Das war wichtig, weil sich so die Dinge gut weiterentwickeln konnten, wieder neue Projekte entstanden.

Genauso froh war ich, als sich Viktoria 2013 entschieden hat, nach Harbach zu kommen und die Prokura zu übernehmen. Das war eine Entlastung für mich. Parallel zur kontinuierlichen Weiterentwicklung im Moorheilbad – etwa hinsichtlich orthopädischer Rehabilitation – liefen die Dinge in Ottenschlag und Zwettl gut weiter, konnten Betriebe in Bad Erlach und St. Pölten entstehen. Nach 2013 hatte sich abgezeichnet, dass sie irgendwann die ganze Verantwortung übernehmen können will und wird. Jetzt war es meine Entscheidung, den Wechsel einzuleiten – die Gesellschafter haben dem zugestimmt. Es war ein wichtiger, gut vorbereiteter Schritt.

Frau Magenschab, was nehmen Sie sich für Ihre Aufgabe vor?

Magenschab: Mein Ziel ist es, auf die Erfahrung aus 42 Betriebsjahren zu bauen, aber keinen Stillstand zuzulassen. Wir wollen innovativ bleiben und zukunftsorientiert vorgehen. Es geht darum, weiter gemeinsam für gesunde Perspektiven für unsere Gäste und unsere Mitarbeiter zu arbeiten – also sichere Arbeitsplätze zu erhalten und die medizinisch-therapeutische Kompetenz weiter zu stärken. Der Qualitätsgedanke muss im Vordergrund stehen, wir wollen die erste Wahl für Gäste in unseren Schwerpunkten sein.

Sind in nächster Zeit auch Ablösen in den anderen Betrieben der Moorheilbad-Harbach-Gruppe zu erwarten?

Weißenböck: Nein, in nächster Zeit ist es nicht vorgesehen, etwas an meinen Funktionen in Lebens.Resort Ottenschlag, Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, Lebens.Med Zentrum St. Pölten und Gesundheitszentrum Zwettl zu ändern. Viktoria und ich wechselten im ersten Schritt im Moorheilbad Prokura und Geschäftsführung, aber ich bleibe auch dort als Prokuristin. Zwischen den Betrieben besteht in einer engen Zusammenarbeit eine sehr gute Symbiose, wir profitieren gegenseitig vom Erfahrungsaustausch.

Was sind die großen Herausforderungen für das Moorheilbad in den nächsten Jahren?

Magenschab: Die Rahmenbedingungen verändern sich, genauso wie die Bedürfnisse unserer Gäste. Vor einer ganz großen Herausforderung stehen wir zweifelsfrei vor allem im personellen Bereich. Wir haben immer versucht, uns mit Weitblick auf kommende Veränderungen vorzubereiten. Daher möchten wir auch mit dem Franz Himmer Kongress- und Veranstaltungszentrum die Entwicklung zum Gesundheits-Kompetenzzentrum weiter vorantreiben – mit Kongressen, Fortbildungen und weiteren Angeboten, die intern von unseren Mitarbeitern und Partnern zur Erweiterung des Know-hows, aber auch extern genutzt werden können. Für April ist etwa ein Schmerzkongress geplant, wenn das die Virussituation zulässt.

Wie sehr prägt das Coronavirus noch den Betrieb?

Magenschab: Eine Vollauslastung ist derzeit nicht möglich, weil alle Patienten noch in 1-Bett-Zimmern untergebracht sind. Insgesamt sind wir aber den Umständen entsprechend gut ausgelastet, Kurzarbeit ist lange kein Thema mehr. Mein Wissen als ausgebildete Risikomanagerin konnte ich hier nicht nur im Qualitätsmanagement einbringen, sondern seit 2020 auch stark im Umgang mit der Pandemie – die beschert uns tagtäglich neue Herausforderungen im Risikomanagement.

Weißenböck: Im Kongress- und Veranstaltungszentrum hatten wir nach der Eröffnung für 2020 ein Jahresprogramm ausgearbeitet, durch die Pandemie wurde dann Vieles unmöglich. Jetzt möchten wir den Seminarbetrieb unter den neuen Bedingungen wieder forcieren – wie groß der Hunger nach Weiterbildung ist, das hat im Herbst der Orthopädie-Kongress gezeigt: War die Abhaltung im Vorfeld ungewiss gewesen, so mussten wir letztlich einen Aufnahmestopp einlegen, weil die Nachfrage so enorm war.

