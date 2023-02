Bezirkshauptmann Stefan Grusch: „Gmünd muss auch auf den Tisch hauen“

NÖN: Es hat doch einige verwundert, dass Sie die Bezirkshauptmannschaft Gmünd in Richtung Horn verlassen. Fällt der bevorstehende Abschied zum 1. März schwer?

Stefan Grusch: Es fällt mit jedem Tag schwerer, umso näher der Termin rückt. Als es im Sommer um die Entscheidung ging, ist es mir noch relativ leicht gefallen: Ich habe vor allem die wegfallende Fahrtstrecke gesehen. Es sind doch pro Tag zwei Stunden weniger auf der Straße, auch der Tod unseres Dienstkraftwagenlenkers Thomas Schulner bei einem Verkehrsunfall im September war ausschlaggebend. Jetzt merke ich: Das Team in Gmünd ist für mich eine zweite Familie geworden. Das macht den Abschied sehr schwer.

Sie kamen 2017 nach Gmünd. Wie haben Sie den Bezirk damals eingeschätzt?

Grusch: Den Bezirk Horn kenne ich, dort bin ich aufgewachsen. Ich bin seit über 30 Jahren im Landesdienst, habe aber nie in Horn gearbeitet. Gmünd kannte ich gar nicht. Aber: Als ich hierher gekommen bin, hatte ich elf Jahre Erfahrung als Bezirkshauptmann. Das war sehr hilfreich. Verantwortungsträger und Bürgermeister waren mir gegenüber außerdem von Beginn an offen. Nie hat jemand gesagt: Das geht nicht. Ziele wurden gemeinsam angegangen, Herausforderungen miteinander gelöst.

Das hat man auch beim Bezirksfest im Vorjahr gemerkt…

Grusch: Ja, das war ein Highlight. Ich bin immer noch überzeugt davon, dass wir in Gmünd eines der besten Bezirksfeste in ganz NÖ hatten – wenn nicht sogar das beste. Schon in der Vorbereitung haben alle an einem Strang gezogen.

Welche Impulse kann ein Bezirkshauptmann geben?

Grusch: Ich hätte ja noch so viele Ideen, die Covid-Pandemie war schon hinderlich. Ein Projekt, das ich meinem Nachfolger bereits ans Herz gelegt habe, ist, die Landesausstellung 2028 nach Gmünd zu bekommen. Als Thema würde sich die Teichlandschaft als Markenzeichen anbieten. Es wäre wichtig, dass sich der Bezirk gemeinsam dafür einsetzt. Wäre ich im Frühjahr noch da, wäre ein Verein gegründet worden, um sich in kleinen Schritten dem Thema anzunähern. Der besondere Reiz ist, dass es sich grenzüberschreitend aufziehen ließe.

Was ich allerdings noch beginne: Nach den Todesfällen zweier Mädchen in Heidenreichstein in Zusammenhang mit Drogen dachte ich, wir sollten nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Idee ist, Schulleiter und Suchtmittel-Präventionsbeauftragte an die BH einzuladen und das Thema einen Nachmittag lang von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Lehrer sollten wissen, wo sie andocken können, wenn Probleme vermutet werden: die Kinder- und Jugendhilfe bei uns im Haus, die Landesstelle für Suchtprävention und die Polizei. Es wäre toll, wenn das aufs ganze Waldviertel ausgerollt werden könnte.

Mir war es immer wichtig, Situationen zu erkennen, in denen man als BH unterstützen kann. Das kommt automatisch, wenn man die Aufgabe mit Begeisterung macht. Bis dato war für mich kein Tag belastend.

Ein Jahr nach ihrem Start lief der Umbau der Dienstwohnung zu Arbeitsplätzen an, das Bürgerbüro wurde neugestaltet. Hat sich das gelohnt?

Grusch: Ja, darauf bin ich stolz und froh, dass der Umbau des Bürgerbüros als wichtige Anlaufstelle so gut gelungen ist. Damals ging es auch um Dezentralisierung, durch Homeoffice ist das aber nicht mehr ein so großes Thema. Der Umbau ist uns besonders in der Pandemie gut angestanden, wir hatten genug Platz fürs Contact-Tracing und die Epidemie-Mitarbeiter.

Gutes Stichwort: Können Sie sich noch an die ersten März-Tage 2020 erinnern?

Grusch: Der Krisenstab hat sich am Sonntag vor dem Lockdown an der BH getroffen und überlegt, wie die Arbeit ab Montag aussehen wird. Es hat gut geklappt, innerhalb weniger Stunden konnten alle Mitarbeiter ihren Tätigkeiten von zuhause aus nachkommen. Das Schwierigste waren sicher die Telefonate: Ich habe die Mitarbeiter um Verständnis gebeten, ihnen immer wieder gesagt, dass sich die Leute in Ausnahmesituationen befinden und teils nicht wissen, was eine Infektion jetzt für sie bedeutet. Die Bevölkerung des Bezirkes in dieser Zeit gut zu begleiten, war mir ein großes Anliegen. Die Mitarbeiter haben es professionell abgearbeitet, wir haben durchwegs gutes Feedback bekommen.

Thema Energiekrise: Der Photovoltaik-Ausbau läuft auch im Bezirk, aber aus Windkraft-Visionen wurde bislang nichts. Am konkretesten war ein Projekt im Raum Amaliendorf-Aalfang. Die BH lehnte 2017 den Antrag der WEB zur naturschutzbehördlichen Bewilligung ab. Denken Sie, dass es unter heutigen Gesichtspunkten anders wäre?

Grusch: Nein, denn hier geht es um die größte Seeadler-Population Österreichs mit 30 Brutpaaren. Es ist nicht so, dass wir ein Projekt verhindern wollten oder gewisse Einnahmen, die die Gemeinde durch Windräder auf ihrem Grund lukrieren hätte können. Die Tatsache der dortigen Seeadler-Population muss man akzeptieren. Mein Ansatz ist auch der: Wenn Gebiete für Windkraft ausgewiesen sind, sollten diese optimal genutzt werden. Eine flächendeckende Verteilung aufs Land halte ich für weniger sinnvoll. Vom wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet, sollte man sie dort aufstellen, wo der meiste Wind ist.

Schlägt der Ausbau von Wasserkraft-Anlagen auf?

Grusch: Eher weniger und das wundert mich, ehrlich gesagt. Es waren bisher nur ein paar Kleinanlagen.

In Ihre Zeit als Bezirkshauptmann ist die Rückkehr des Wolfes gefallen. Der Umgang damit beschäftigt nach wie vor.

Grusch: Ja, das Thema war sehr groß. Es hat sich aber wieder beruhigt, als keine Wolfsrisse mehr gemeldet wurden. Aus der Landwirtschaft ist die Forderung von Abschüssen nie gekommen. Auch wenn wir genehmigte Abschüsse hätten: Es bräuchte Jäger, die sie tätigen und damit liefert man sich Tierschützern stark aus.

Was waren Ihre Highlights?

Grusch: Die Umgestaltung des Hauses gefällt mir sehr gut. Ich wollte den Leistungen der BH außerdem ein Gesicht geben – die Bevölkerung soll wissen, wer einen Bescheid ausgestellt hat. Es war mir auch insofern wichtig, weil Behörden zunehmend gesichtslos werden. Das führt zu einer Anonymisierung der Leistungen und dort will ich nicht hin. Wo der Schuh drückt, erfährt man nur im persönlichen Kontakt mit Bürgern. Dann können Entscheidungen zielgerichtet getroffen werden.

Es ist schön, dass das von den Mitarbeitern mitgetragen wird. Wir haben jetzt ein eigenes BH-Logo, wurden zu einer richtigen Marke. Das hat eine starke Dynamik im Team ausgelöst, macht mir den Abschied allerdings noch schwerer.

Wie sehen Sie Gmünd heute?

Grusch: Ich bin davon überzeugt, dass in diesem Bezirk viel Zukunftspotenzial liegt. Die Voraussetzungen sind sehr gut, der Bezirk muss nur immer wieder in St. Pölten und Wien aufzeigen, manchmal auch auf den Tisch hauen. Die Leute hier können das, und ich habe meinem Nachfolger mitgegeben, sie dabei zu unterstützen.

