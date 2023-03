Bauhofdach in Eisgarn liefert künftig Grünstrom

ABD0009_20230314 - ZILLINGTAL - …STERREICH: ++ THEMENBILD ++ Mitarbeiter einer Elektrofirma wŠhrend einer Montage von PV-Modul Paneelen einer Solaranlage am Montag, 13. MŠrz 2023, auf einen Wohnhaus in Zillingtal. Die Energie-Versorger verzeichnen ein reges Interesse der Stromkunden an Photovoltaik-Anlagen. - FOTO: APA/ROBERT JAEGER

Foto: APA, ROBERT JAEGER