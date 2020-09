Das Weitraer Golfhotel Hausschachen wird um 22 Zimmer erweitert. Mit der Errichtung des Zubaus soll im Oktober gestartet werden. Hotel- und Restaurantbetreiber Gerhard Seidl investiert dafür einen siebenstelligen Eurobetrag.

„Der Bedarf ist gegeben. Das Hotel mit den derzeit acht Zimmern ist voll ausgelastet, die Nachfrage groß“, betont Gerhard Seidl. Dass ein Zubau zum im Juni 2018 eröffneten Golfhotel samt Restaurant kommen werde, war schon von Beginn an klar. „Wir haben schon damals bei der Planung des neuen Restaurants und Hotels die Erdwärme-Heizung und -Kühlung so konzipiert, dass wir einen Zubau anschließen können“, betont Seidl, der eigentlich nicht mit der so raschen Umsetzung der Hotelerweiterung gerechnet hat. „Unsere Idee ist voll aufgegangen. Wir haben es geschafft, die Golfer und die Restaurant- und Hotelgäste zusammenzuführen. Der Golftourismus und auch der Fremdenverkehr nehmen gerade nach Corona zu. Bei uns werden auch gerne Hochzeiten gefeiert, auch hier steigt der Zimmerbedarf“, begründet Seidl die neuerliche Investition beim Hausschachen.

Suche für zusätzliches Personal gestartet

Der Zubau mit den 22 Zimmern wird im Anschluss an die Terrasse des Restaurants erfolgen. Geplant ist ein Holzriegelbau, der auch über einen eigenen Frühstücksraum verfügen wird. Die Terrasse wird verlängert und kann somit für Veranstaltungen genutzt werden. Die neuen Zimmer bekommen die selbe Ausstattung wie jene im bestehenden Hoteltrakt. „Teilweise werden sie kleiner. Damit können wir verschiedene Zimmerkategorien den Gästen anbieten“, verrät der Hotelbetreiber, der bereits auf der Suche nach Personal ist. „Wie viele zusätzliche Kräfte wir benötigen werden, ist noch nicht klar. Mit den derzeit 20 Mitarbeitern werden wir nicht auskommen.“

Hausschachen GmbH So wird der Zubau beim Golfhotel aussehen, der im Juni 2021 eröffnet werden soll.

Der Slogan „Mehr als nur Golf“ für das Restaurant und Hotel beim Hausschachen kommt nicht von ungefähr: „Hier kann man herrlich Laufen, Spazieren, Baden oder den Motorikpark nutzen, das zieht Gäste an, nicht nur unsere Golfturniere, die anstehen“, so Seidl, der auch auf das Finalturnier der PGA of Austria Anfang Oktober verweist.

Derzeit laufen noch die Ausschreibungen. Wer baut, das soll in Kürze entschieden werden. „Geplant ist, dass der Hotelbetrieb im neuen Zubau im Mai startet, eine Eröffnung soll es im Juni geben.“

Bis dahin hat Gerhard Seidl viel zu tun: In seinem Unternehmen „Confida“ ist er extrem gefordert. „Der Bedarf an Steuerberatungen ist derzeit enorm.“ Fix sind die Besuche bei Sohn Christoph, der als Opernsänger in Essen wirkt, und bei Tochter Manuela, die das Theater Forum Schwechat leitet. „Ihre Premieren sind natürlich Pflicht.“