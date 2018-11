Im „Institute of Science and Technology“ (IST Austria) in Maria Gugging/Klosterneuburg wird seit mehr als zehn Jahren eine Elite-Uni für Grundlagen-Forschung und Doktoranden-Ausbildung entwickelt. Alleine für die aktuelle Ausbauperiode für die Jahre 2017 bis 2026 nehmen Bund und Land NÖ gemeinsam etwa 1,4 Milliarden Euro in die Hand. Mitten drin im Geschehen sind zwei Gmünder Firmen.

Die „Haustechnik-Planungsgesellschaft“ mit Sitz nahe der Blockheide hat wie berichtet ein umfassendes Energiekonzept in Hinblick auf einen künftigen Vollausbau erstellt. Seit dem Jahr 2008 ist am ehemaligen Spitalsgelände zudem die Baufirma Leyrer+Graf an Bord, und zwar nahezu ohne Unterbrechung. Ein Auftragsvolumen von immerhin etwa 32 Millionen Euro hat der Gmünder Paradebetrieb mittlerweile für das IST Austria lukriert.

Auftragsvolumen für L+G bereits bei 32 Mio. Euro

Bereits in die erste Bauetappe war L+G durch Um- und Zubau des Haupt- und Verwaltungsgebäudes am 180.000 m² großen Campus involviert, ab 2009 wurde die Fertigstellung des Laborgebäudes „Flexible Purpose Lab“ abgewickelt, 2013/14 der Neubau des „Labor I05 Preclinical Facility“ sowie ein Büro-Neubau und das Laborgebäude „I21“. 2014 wurden die Werkstätte umgebaut und der Neubau der Kantine „I22“ begonnen, 2016 der Neubau für das Verwaltungsgebäude „I07“. Voriges Jahr wurde der campuseigene Kindergarten von Leyrer+Graf um- und ausgebaut.

Auch beim jüngsten Spatenstich für das fünfte Laborgebäude samt Büros für elf Gruppen durch Minister Faßmann und Landeshauptfrau Mikl-Leitner war L+G groß via Transparent vertreten: Eine Arbeitsgemeinschaft mit Swietelsky erhielt den Zuschlag für das Büro- und Verwaltungsgebäude, zugleich wird gegenüber des IST-Geländes bis Mitte 2019 der „Technology Park“ in die Höhe gezogen.

Derzeit sind im Campus etwa 700 Mitarbeiter in über 40 Forschungsgruppen tätig, bis zum Jahr 2026 sollen hier tausend Wissenschafter in fast hundert Gruppen tüfteln.