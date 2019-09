Karin Pollak

Alexandra Kuttner adaptierte in ihrer Jägerfabrik wieder einen Veranstaltungsraum und lädt nun zum ersten Konzert die Band „Opfekompott“ ein. Dieses findet am 27. September um 20 Uhr statt. Erich Kirchner (rechts) und Klaus Buchmann machten sich in der Vorwoche ein Bild von ihrer „Bühne“.