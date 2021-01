NÖN: Zur Jagd braucht es Waffen. Wie werden die Jäger darauf vorbereitet?

Ernst Strasser: Die Ausbildung für die Jungjäger dauert drei Monate und beinhaltet viel Praxis, wo auf Sicherheit bei der Verwendung von Jagdwaffen großer Wert gelegt wird. Dabei werden die angehenden Jäger am Schieß-Simulator von einem Schießtrainer betreut und in die Grundbegriffe des Schießen eingeführt. Am Schießplatz in Großotten wird mit scharfer Munition geübt. Auch bei der Prüfung müssen sie ihre Kenntnisse im Umgang mit der Waffe unter Beweis stellen. Es gibt auch Vorgaben bei der Jagdprüfung, die erfüllt werden müssen.

Wie viele Jäger sind gerade in Ausbildung?

Strasser: Derzeit absolvieren 20 Jungjäger, davon fünf Frauen, den Kurs zur Erlangung der ersten Jagdkarte. Im Bezirk Gmünd üben ca. 800 Jagdkartenbesitzer die Jagd regelmäßig aus.

Müssen die Jäger ihre Schießkenntnisse auch auffrischen?

Strasser: Ja, das regelmäßige Übungsschießen sollte alle drei Jahre erfolgen. Seit 2020 dürfen die Jäger auch Faustfeuerwaffen, also Revolver oder Pistolen, bei der Jagdausübung verwenden. Die Ausbildung erfolgt im Zuge des Jagdkurses und wird bei der Jagdprüfung geprüft.

Werden die Jäger überprüft, wenn sie sich eine Waffe zulegen?

Strasser: Jeder Jäger, der eine B-Waffe kauft, benötigt eine Bewilligung seitens der Bezirkshauptmannschaft, sprich einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte. C-Waffen werden im zentralen Waffenregister registriert. Ab 13. Dezember 2021 müssen auch Altbestände der Schrotgewehre, also Flinten, registriert werden. Die Verwahrung der Waffen wird von der Behörde regelmäßig überprüft.