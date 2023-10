Das Waidwerk im Wandel: Ein Blick auf die Jagd im Bezirk Gmünd

Im Bezirk Gmünd gibt es um die 700 aktive Jäger, die die Reviere auf einer Fläche von 786 km² betreuen. Laut Bezirksjägermeister Ernst Strasser gibt es jährlich zahlreiche neue Jungjäger und auch immer mehr Frauen, die sich für dieses Hobby interessieren. „Im Vorjahr waren es 17, davon fünf Frauen“, sagt Strasser. „Unsere Jungjäger sind top ausgebildet, haben viel Wissen und sind auch gut in den Revieren integriert. Für die Ausbildung werden wir im Bezirk Gmünd immer wieder vom Landesjagdverband gelobt, auch für die kontinuierliche Weiterbildung“, freut sich Strasser.

Einfach sei die Jagd aktuell aber nicht. Mit der Afrikanischen Schweinepest, die laut Strasser über Ungarn, Italien und Deutschland immer näher Richtung Österreich gelangt, komme ein großes Problem auf die Jäger zu. „Sollte es einen konkreten Fall bei Wildschweinen geben, dann wird der Aufschrei sicherlich groß – und die Behörde muss die weiteren Schritte einleiten.“

Viele Wildunfälle, auch Wölfe dezimieren Rehbestand

Betreffend des Fallwildes, also jene Wildtiere, die auf den Straßen angefahren und getötet werden, setzen sich laut Strasser die hohen Ausfälle weiter fort. „Der Verkehr nimmt unheimlich zu, mittlerweile fällt ein Drittel des Wildes, das wir anhand des vorgegebenen Jahresabschussplanes erlegen sollten, dem Straßenverkehr zum Opfer“, erklärt Strasser. Nicht alle Verkehrsteilnehmer melden Wildunfälle, die Jäger finden verendete Tiere dann im Revier. Fallwild darf nicht verkauft werden.

Der Wolf dezimiere vor allem den Rehwildbestand. „Die Hauptnahrung des Wolfes ist das Reh, auch deshalb wird die Population weniger“, überlegt Strasser. Dass der Wolf im Bezirk angekommen ist, könne mit Bildern aus Wildkameras belegt werden: „Der Wolf hat bei uns ein gutes Auskommen.“ Aber auch der Luchs sei heimisch geworden, er ernähre sich ebenfalls vorwiegend von Rehen.

Wieder mehr Feldhasen unterwegs

Die Jägerschaft geht davon aus, dass der Klimawandel Auswirkungen auf den Tagesablauf der Wildtiere hat. Strasser: „Das Rehwild wird zum Nachtwild. Tagsüber halten sich die Rehe in den kühleren Wäldern auf und kommen erst in der Nacht auf die Wiesen und Felder.“ Wird wegen der höheren Temperaturen mehr Mais angebaut, fördert das freilich die Population des Schwarzwildes: „Die Schäden, die Wildschweine anrichten, werden immer mehr.“ Bei Feldhasen sei eine positive Entwicklung zu beobachten. Sie waren in den vergangenen Jahren kaum mehr im Bezirk Gmünd vorhanden, doch nun: „Sie bringen bei wärmeren Temperaturen ihre Jungen besser durch.“

Bezirksjägermeister Ernst Strasser: Leider teils ausländisches Wildbret im Gasthaus. Foto: Foto: Archiv

Trotz Wolf, Luchs, Straßenverkehr und veränderten klimatischen Bedingungen gibt es im Bezirk Gmünd ausreichend Wildbret, das gerade im Herbst gerne in der Gastronomie angeboten wird. „Da oft über die Probleme bei der Schweinezucht berichtet wird, steigen viele auf Wildbret um. Dieses Fleisch hat viel Eiweiß und wenig Fett. Außerdem schmeckt es köstlich“, ist Ernst Strasser überzeugt, dass der Trend zu mehr Wildfleisch in den Küchen weiter anhalten wird.

„Wichtig ist, dass wir Jäger das Wild küchenfertig verkaufen. Das schätzen die Endverbraucher und bezahlen dafür gerne etwas mehr. In der Schweiz legt man mittlerweile für ein Kilo Wildfleisch 14 Euro hin. Bei uns zahlen die Wildhändler um die 4,50 Euro pro Kilo.“ Der Bedarf an Wildfleisch könne laut Strasser regional abgedeckt werden: „Aber leider gibt es Gastwirte, die für ihre Wildbretwochen das Wildfleisch aus dem Ausland beziehen. Da müsste auch ein Umdenken passieren.“

Wo gibt es Wildbret?

Wer Wildfleisch kaufen will, kann sich an den Jäger seines Vertrauens wenden. „Dieses Fleisch wird kontrolliert und bekommt erst nach der Kontrolle einen Wildbretanhänger. Damit wird bestätigt, dass das Wildfleisch alle erforderlichen Kriterien punkto Hygiene, Qualität usw. erfüllt“, betont Strasser. Es gibt auch Wildverkaufsstellen, die strengen Hygiene- und Rechtsvorschriften zur Wildbret-Vermarktung unterliegen. Eine davon ist der Wildverarbeitungsbetrieb „Fair Hunt“ von Kurt und Erich Hofer aus Mühlbach, die ihr Wildbret online vermarkten und im Bauernladen in Bad Großpertholz verkaufen.

Jäger aus fünf Revieren im Oberen Waldviertel haben sich vor einigen Jahren zur Arbeitsgemeinschaft „Waldviertler Wildbret“ zusammengetan und bieten ihr Wild im Bauernladen in Unterlembach oder beim Gmünder Wochenmarkt an. „Auch wir bemerken, dass die Nachfrage nach Wildfleisch steigt“, betont Geschäftsführer Wolfgang Koppensteiner.