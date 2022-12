Trauer im Gesundheitszentrum Gmünd: Christian Bauer (60) ist tot

Das Gesundheitszentrum Gmünd am Stadtplatz 52 trägt tiefe Trauer: Christian Bauer, der die Geschäftsführung im vergangenen Jänner infolge einer schweren Erkrankung nach 16 erfolgreichen Jahren abgeben hatte müssen, ist am 4. Dezember im erst 61. Lebensjahr verstorben.

Aufgewachsen in Bad Großpertholz, hatte es Christian Bauer nach der Matura am BG & BRG Gmünd zum Studium der Betriebswirtschaft nach Linz gezogen. Er arbeitete im Controlling des heutigen Stora Enso-Werkes im Bezirk Zwettl, wechselte dann als Geschäftsführer ins Kurhotel Bad Großpertholz und schließlich als Ausbildner ans BFI.

Als 2005 das 1993 gegründete Gesundheitshaus Gmünd in die Pleite schlitterte, wechselte er noch einmal: Eine Gruppe aus Ärzten und Unternehmern hatte Liegenschaft und Betrieb mit 23 Mitarbeitenden aus der Konkursmasse gekauft, Christian Bauer kam als Geschäftsführer in die neue Gesundheitszentrum Gmünd GmbH. In Windeseile konnte er das Institut für physikalische Therapie neu aufbauen, an zeitgemäße Standards von der EDV bis zur Patientenbetreuung heranführen und es aus den roten Zahlen bringen. Leere Räume wurden zu Therapie- und Behandlungsräumen auch für externe Spezialisten umgerüstet und vermietet. Im Jänner 2022 übergab er ein florierendes Haus mit 38 Beschäftigten sowie drei selbstständig eingemieteten Ärzten und fünf eingemieteten Therapeuten an Nachfolger Michael Traxler.

Das größte Hobby des allseits geschätzten und beliebten Christian Bauer galt neben dem Sport – er war einst Tennis-Ligaspieler für Bad Großpertholz – von jungen Jahren an der Fotografie. Seine ausdrucksstarken Porträts, später Tier- und Landschaftsbilder begeisterten in zahlreichen Jahreskalendern und mehreren Ausstellungen.

Christian Bauer, der mit seiner Familie in Unterlembach lebte, hinterlässt seine Gattin Sabine und zwei Söhne. Er wird am 10. Dezember (14.30 Uhr) in der Pfarrkirche Unserfrau eingesegnet und zur ewigen Ruhe am Ortsfriedhof geleitet.

