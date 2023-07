Im 78. Lebensjahr verstorben: Trauer um Alfred Kolm in Gmünd

Beruflich hat der gelernte Tischler in der Gmünder Neustadt bei der Firma Bobbin gearbeitet, nach deren Konkurs wurde er Versicherungsagent für die Wiener Städtische. Über Jahrzehnte hinweg engagierte sich Alfred Kolm zudem in der Gmünder Stadtpartei und -sektion der SPÖ. Sein langjähriger Wegbegleiter, der frühere Nationalrats-Abgeordnete Rudolf Parnigoni, trauert um einen „äußerst sympathischen, umgänglichen, liebenswerten Funktionär. Er hat sich vor allem im Verein Volksheim bzw. Kulturhaus engagiert, bei dessen Ausbau und Entwicklung mitgeholfen.“ In den Jahren 1996 bis 2010 war Alfred Kolm für die SPÖ auch im Gmünder Gemeinderat, einige Jahre davon als Mitglied des Prüfungsausschuss.

Im Jahr 2001 wurden seine Verdienste für die Partei mit der Mitarbeiter-Auszeichnung in Silber gewürdigt, 2011 erhielt der leidenschaftliche Motorradfahrer die Goldene Ehrennadel der Stadt Gmünd. Anerkennende Worte findet für den Verstorbenen auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), „Fredi war ein angenehmer, ruhiger und lieber Mann“. Sie habe die Begegnungen mit ihm geschätzt.

Alfred Kolm wurde am 17. Juli am Friedhof Gmünd zur letzten Ruhe geleitet.