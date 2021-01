Was mitunter von Prognosen zu halten ist, das hat das Coronajahr 2020 vor Augen geführt. Was wir trotzdem von 2021 erwarten dürfen?

Covid-19

Das Virus wird wohl auch 2021 alle Bereiche zwischen Kinderbetreuung & Ausbildung, Wirtschaft & Arbeit, Gesundheit & Pflege, Gesellschaft & Kultur, Sport & Spiel prägen. Auch der Investitionswillen der Lokalpolitik wird von Entwicklungen an der Covid-Front abhängen. Spannend wird es im Gmünder Bezirk ab Mitte Jänner, wenn zum Ende des dritten Lockdowns eine zweite Runde der Massentests laufen soll. Für die zweite Jännerhälfte werden zudem erste Impfungen an Pflege- und Betreuungszentren im Bezirk erwartet.

Feuerwehrwahlen

Im Jänner wählen die 85 Wehren des Bezirks ihre neuen Kommandos. Mit einem Wechsel an der Spitze von mindestens einem Drittel der Wehren rechnet Bezirkskommandant Erich Dangl, dessen Team sich schließlich im Februar den Wahlen zum Bezirkskommando stellen will.

Kultur

Für Anfang Mai ist der Start im Hoftheater geplant. Dabei muss das Virus in der Planung mitgedacht werden, aber, so Intendant Moritz Hierländer: „Man wird am Programm nicht merken, dass Corona ein Faktor ist.“ Das Schrammelklang-Festival in Litschau will Zeno Stanek nach coronabedingter Ausweitung 2020 auf fünf Wochenenden heuer an zwei Wochenenden austragen: Für 9. bis 11. und 16. bis 18. Juli werden je 1.000 Tickets pro Tag aufgelegt. Bespielt werden sollen neun Bühnen rund um den Herrensee. Beim Schloss-Weitra-Festival wird für 2. Juli bis 1. August ein zweiter Anlauf auf Peter Hofbauers Adaption von „Wiener Blut“ genommen, das ins Konzept „700 Jahre Braustadt“ eingeflochten ist.

Infrastruktur & Investition

Trotz der Krise wird 2021 allerhand gebaut im Bezirk. Beim Heizwerk im Access-Industrial-Park Gmünd sollen in vier Etappen um mehr als 30 Millionen Euro ein Kompostier- und Erden-Werk, eine Hackschnitzel-Färberei, eine Indoor-Fischzucht und ein riesiges Gewächshaus zur Gemüseaufzucht errichtet werden. Die Arbeiten für das Erdenwerk der „G11 Unternehmensverbund AG“ laufen bereits. Das Golfhotel Weitra wird bis zur Jahresmitte für einen Millionenbetrag um 22 Zimmer aufgestockt. In Litschau soll der Wandel vom Ferien- zum „Theater- und Feriendorf Königsleitn“ fortgesetzt werden – mit der Umrüstung der Tennishalle für multifunktionale Zwecke.

Auch die öffentliche Hand investiert. Weitra (Kalvarienberg, etwa 1 Mio. Euro samt Sanierung), Großdietmanns (1 Mio. Euro), Hirschbach (500.000) und Bad Großpertholz (250.000) planen etwa Kindergarten-Zubauten. Der Hochwasserschutz wird in Schrems zwischen Heumühle und Busbahnhof weitergebaut – und in Gmünd unterhalb des Stadtplatzes nach langem Warten ab Herbst anlaufen. Los geht es entlang der Unteren Böhmzeil im Bereich Bachwiesensteg, der Rest soll später folgen. Geplant sind Generalsanierungen von Emerich-Berger-Straße und Gymnasiumstraße in Gmünd genauso wie der Start für die auch bauliche Verknüpfung von Wegen zum „Radl grundnetz“ in sechs Gemeinden des Raumes Gmünd-Schrems.

Personalrochaden

Das AMS hat im späten 2020 den Wechsel von Langzeit-Chef Gerhard Ableidinger zu Harald Resch vollzogen, muss aber noch Pensionen der Betriebe-Ansprechpartner Helga Usnik und Ewald Bachhofner verdauen. In der Kleinregion W4 StadtLand endete der Vertrag mit Managerin Viktoria Prinz, nachbesetzt werden soll sie vorerst nicht. Sehr wohl eine Nachfolge ist für Wolfgang Ebert geplant: Das Krankenkassen-Urgestein tritt im Februar nach 45 Dienstjahren als Leiter der ÖGK-Stellen Gmünd & Waidhofen in den Ruhestand.

Einige Personalien sind auch im „Healthacross Gesundheitszentrum“ zu klären: Der Bau liegt im Finale, heuer wird unter anderem mit Ordinationen für Allgemeinmedizin, Chirurgie, Interne, Orthopädie, Kinder, HNO und Gynäkologie losgelegt.

Gebühren

Ein heikles Thema nach dem Jahr, das für viele Arbeitskräfte und auch für die Gemeinden verminderte Einkünfte bedeutet hat. In Gmünd werden die Gebühren für Kanal und Wasser nicht erhöht – die SP-Opposition forderte gar eine Zusage, Gebühren bis 2024 beizubehalten. In Schrems zogen die Sozialdemokraten gegen Proteste aus der Opposition Erhöhungen ab April 2021 durch.