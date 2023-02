Erste Frauen bei der Feuerwehr Gebharts

Kommandant Christian Ramharter konnte bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Gebharts über ein arbeitsreiches Jahr berichten. Mit Tanja Brantner und Sophie Fichtenbauer gibt es die ersten aktiven Frauen in dieser Wehr.

Ramharter berichtete von den Sturmeinsätzen Anfang 2022, auf die drei größere Brandeinsätze folgten. Darunter war auch der Waldbrand am Ostermontag, der von Spaziergängern entdeckte Waldbrand im eigenen Einsatzgebiet. Mit Übungen, Veranstaltungen und anderen Tätigkeiten rund ums Feuerwehrwesen wurden 3.671 freiwillige Stunden verrichtet. Es folgten Angelobungen, Beförderungen und Überstellung in die Reserve. Tanja Brantner sowie Sophie Fichtenbauer legten ihr Gelöbnis ab und sind somit die ersten Feuerwehrfrauen in der Geschichte der Wehr. Christoph Stroblberger, Florian Rohrbeck sowie Jürgen Weißenböck wurden befördert, Altkommandant Johann Wagner-Wirth in den Reservestand übernommen. Die Feuerwehr bedankte sich für 46 Jahre im Dienst, 13 Jahre davon als Kommandant.

Im Fokus 2023 liegt die Sanierung des Feuerwehrhauses. Es sollen die Fenster und die Eingangstüre erneuert werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.