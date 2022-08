Gmünder Wehr: Väter übergaben Funktionen im Kommando an Söhne

Werbung

Der bisherige Kommandant-Stellvertreter Reinhard Czuchal hat das Höchstalter erreicht, musste also sein Amt zurücklegen. Michael Böhm schloss sich gleich an und stellte das Amt des Kommandanten zur Verfügung. Mattias Böhm wurde zum neuen Kommandanten und Markus Widhalm zum neuen Stellvertreter gewählt. Beide Feuerwehrmänner waren bereits in ihrer Jugend sehr engagiert im Feuerwehrwesen und sind sich darin einig, immer für die Bevölkerung da sein zu wollen.

Unter den ersten Gratulanten waren neben den stolzen Vätern auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und Vizebürgermeister Hubert Hauer.

