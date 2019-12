Das war 2019 im Bezirk Gmünd.

Auto kracht bei Elk gegen Elch.

Ein skurriler Wildunfall (Bild oben) sorgt zu Beginn des Jahres weit über das Waldviertel hinaus für Schlagzeilen: In unmittelbarer Nähe des Elk-Werkes bei Köttinghörmanns in Schrems (Bezirk Gmünd) kracht ein Auto gegen einen 200 Kilo schweren Elch. Der Bulle überlebt seinen Ausflug über Böhmen ins Waldviertel nicht. „Es handelt sich um einen Durchzügler. In der tschechischen Seenlandschaft sind rund 15 Elche dokumentiert“, informiert damals Bezirksjägermeister Ernst Strasser.

Unfalltote.

Sieben Menschen, die im Straßenverkehr ihr Leben lassen müssen, machen 2019 zu einem dunklen Unfalljahr für den Bezirk. Im Juli stirbt ein Motorradlenker in Heidenreichstein, ihn hat eine Autolenkerin auf der B30 übersehen. In Hoheneich wird ein E-Biker von einem Autolenker übersehen, ein Gmünder überlebt einen Ausritt bei Altweitra nicht. Zwei junge Väter von Kleinkindern verlieren bei einem tragischen Zugs-unglück ihr Leben. Die Hinterbliebenen erreicht eine Welle der Hilfsbereitschaft. Im Oktober wird ein Pensionisten-Ehepaar aus Kottinghörmanns bei der „Elk-Kreuzung“ auf der B2 von einem Pkw erfasst und stirbt an Ort und Stelle. Dieser Unfall befeuert die Diskussion um B2-Unterführungen bei Kottinghörmanns und Niederschrems, sodass Geld dafür ins Budget 2020 kommt.

Ärzteengpass.

Keinen Nachfolger gibt es für die Kassenstelle des Gmünder Gynäkologen Mohammad Heydari. Dafür gibt es Ersatz für den pensionierten Chirurgen Hans-Martin Vischer. Ognian Manev wird 2020 eine Kassenpraxis eröffnen. Im Landesklinikum Gmünd folgt Primaria Barbara Dienstl. Mit Phillip Herzog gibt es einen neuen Zahnarzt in Gmünd. In Litschau steht Allgemeinmedizinerin Cornelia Schwarzenbrunner zehn Wochenstunden zur Verfügung. Zu Jahresende werden eineinhalb Kassenstellen varkant und der einzige Zahnarzt in Litschau schließt seine Praxis.

LK Gmünd Barbara Dienstl ist die erste Primaria in der Chirurgischen Abteilung des Landesklinikums Gmünd.

Busangebot.

Der Verkehrsverbund Ostregion adaptiert die Buslinien im Waldviertel. Die neuen Fahrpläne sorgen bei Eltern und Kindern zum Schulbeginn für Frust und vielen Beschwerden. Die Fahrpläne müssen in mehrmals auf NÖN-Interventionen nachjustiert werden.

Traktorrennen.

Heiß und staubig ist es Ende August bei der „16. Internationalen Oldtimertraktoren-Langstrecken-Weltmeisterschaft“ in Reingers. Den Zuschauern taugt‘s trotzdem – 20.000 schauen insgesamt den knapp 100 Teams zu und sehen nach 24 Stunden einen Gesamtsieger aus Eisgarn, das RLH Steyr Racing Team.

Premieren.

Zwei aufsehenerregende Ausdauersportevents feiern Premiere. Im Mai das Race Around Niederösterreich, ein Nonstop-Radrennen rund um NÖ mit Start und Ziel in Weitra, 93 Fahrern (Alexandra Meixner gewinnt die Frauenwertung) und einem vollen Weitraer Rathausplatz. Im August der Gmünder Moonlightrun in der Altstadt mit mehr als 300 Läufern und vielen Zuschauern.

Weltrekord.

Die ausdauernde Ärztin Alexandra Meixner durchquert am Rad Australien beim Race Across Australia so schnell wie keine Frau vor ihr (9 Tage, 12 Stunden und 33 Minuten). Danach gewinnt sie die Premiere des Race Around Niederösterreich und fährt das Race Across America zum zweiten Mal.