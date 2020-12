Älteste Niederösterreicherin feiert 109. Geburtstag. Margarete Tröstl feiert am 26. Febuar im PBZ Schrems ihren 109. Geburtstag mit vielen Gratulanten und einem Ständchen von Gertraude Brunner an der Ziehharmonika. „Ich glaub, ich pack den 110. Geburtstag“, meint die Jubilarin, die sich über die vielen „schönen Männer“, die ihr gratuliert haben, freut – dazu zählen Heimleiter Johann Deinhofer und Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Der sagt, dass zum 110. Geburtstag auch Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner gratulieren werde. Die zwei Monate wird Tröstl noch packen.

Neues Konzept für Hoteldorf Königsleitn . Der Intendant von Schrammelklang- und Hin-&-Weg-Festival, Zeno Stanek übernimmt das Hoteldorf in Litschau gemeinsam mit Immobilien-Entwickler Günter Kerbler als Investor. Kerbler stellt vier Millionen Euro als Investitionssumme für Ankauf und Renovierung auf die Beine und leitet die Eigentümergesellschaft, Stanek die Betreibergesellschaft. Stanek will neben Urlaubsbetrieb auch einen Theater- und Kulturschwerpunkt etablieren. Der Umbau im Restaurant ist abgeschlossen. 2021 startet die nächste Ausbaustufe. Ein Probenort für Theaterhäuser, Theatergruppen, Vereine und Kreative, vier Probenräume in der alten Tennishalle eine kleine Bar und eine Terrasse mit Blick auf den See sowie ein Dachboden für Requisiten und Kostüme sollen geschaffen werden.

Aus dem Litschauer Schrammelklang-Festival über drei Tage, wird ein „Schrammel-Klangerl“ mit Konzerten an Wochenenden im Juli. Eines davon gestalten Ursula Strauß und Ernst Moden, sie präsentieren dabei ihr erstes gemeinsames Album. Foto: Sebastian Dangl

Sonnenstrom-Vision. In Kirchberg soll auf einer 135ha großen Fläche ein Solarpark mit Besucherzentrum entstehen. Initiatoren sind die Solarexpertin Cornelia Daniel aus Brunn/Wild und Andreas Fischer-Ankern, der das potenziell infrage kommende Gebiet, etwa dreieinhalb Kilometer außerhalb des Ortszentrums, zur Verfügung stellt. Der Gemeinderat sichert dem Klimaschutzprojekt Unterstützung zu. Noch offen sind die Finanzierung, die Genehmigungen sowie erforderliche Prüfungen.

Wetterkapriolen. Auf die Trockenheit am Jahresbeginn folgen im Frühjahr viele Niederschläge und Hagelunwetter. Die Landwirte haben mit Ernteausfällen zu kämpfen. Den Kartoffeln hat dieses Wetter aber gut getan, sie wachsen und werden für den Handel teilweise sogar zu groß.

Gelungene Premiere. Beim ersten Neujahrsschwimmen im Litschauer Herrensee nehmen 54 Wagemutige teil. Um die tausend Zuseher feuern die Schwimmer an. Das Team um Veranstalter Paul Wagesreither von der Gruppe GUL sind begeistert.

Viele neue Pässe. In der Bezirkshauptmannschaft rüstet man sich für einen Ansturm. Im „Passjahr 2020“ verlieren im Bezirk Gmünd 6.888 Reisedokumente ihre Gültigkeit.

Anstatt Postämter gibt es Postpartner . Das Postamt in Weitra ist ab 1. Juli geschlossen. Ab diesem Tag haben mit dem „Walala“ am Rathausplatz und dem Spar-Markt in der Zwettler Straße zwei Postpartner in Weitra geöffnet. Auch in Schrems wird am 27. April die Drogerie Fürnkranz am Hauptplatz Postpartner, dann folgt mit Expert Hörmann im City-Center der zweite Schremser Postpartner. Die beiden Postämter werden trotz zahlreicher Proteste und Unterschriftenaktionen geschlossen.

Heinrichs: Die SMS-Alarmierung, die der Landwirt und Feuerwehrmann Johannes Winkler am 24. Jänner in Schladming mitten auf der Skipiste hereinbekommt, gilt seinem eigenen landwirtschaftlichen Anwesen in Heinrichs (Gemeinde Unserfrau-Altweitra). Der Stadel und der Maschinenschuppen brennen komplett nieder. Die angrenzenden Gebäude, darunter auch die Pfarrkirche, sind nicht in Gefahr. Großbrände gibt es heuer auch in Unserfrau, in Waldenstein und in Stadlberg. privat/Lukas Pollak

Millionen-Investition. Beim Logistik- und Transportunternehmen Schnabl im Gmünder Gewerbegebiet wird wieder gebaut: Um rund eine Millionen Euro ist eine Erweiterung des bestehenden Bürogebäudes geplant – das Projekt wird im letzten Moment wegen Corona abgeblasen. Im Herbst löst der Arbeitgeber von 114 Mitarbeitern dennoch eine 3-Millionen-Euro- Investition aus: Das Raiffeisenlagerhaus Gmünd-Vitis errichtet eine 4.500 m 2 große Lagerhalle im Bereich zwischen „Avia-Kreisverkehr“ und Harabruckteich – um diese dann an den seit Jahren wachsenden Frächter zu vermieten.

Sicherere Bahnübergänge. Acht neue Sicherungsanlagen werden entlang der Waldviertelbahnen richtet. Das Land hat dafür über 1,4 Mio. Euro investiert. Die Bahnübergänge in den Gemeinden Litschau, Brand-Nagelberg, Großdietmanns, Unserfrau-Altweitra, Weitra und Bad Großpertholz wurden bisher mit Stopptafeln, Andreaskreuzen und Pfeifsignalen gesichert.

Firma gegründet. Nach 36 Jahren in der Fensterbranche, zuletzt 20 Jahre als Verkaufsleiter, wagte Leopold Bauer aus Langschwarza den Sprung in die Selbstständigkeit: Der 56-Jährige eröffnet im Jänner im ehemaligem Geschäftslokal von Spar bzw. Zielpunkt in der Mühlgasse 5 in Schrems die „Fensterbauer Vertriebs GmbH“. Um 100.000 Euro hat Bauer hier investiert.

Land gibt grünes Licht. Fast zweieinhalb Jahre hat es seit dem Millionen-Versprechen zum 25-Jahr-Jubiläum des Pflege- und Betreuungszentrums Weitra im Sommer 2018 gedauert, im Oktober kommt das „Ja“ vom Land. Im Frühjahr wird mit dem 4,5 Millionen Euro teure Zu- und Umbau gestartet .

Skurriler Unfall. . Tragisch endet für einen Storch eine Rast im April auf der Trafostation zwischen Wielands und Unterlembach. Der Vogel kommt in die Hochspannungsleitung und verstirbt.

Nach 19 Jahren erhält im Oktober der Bezirk Gmünd mit Georg Vitovec (rechts) einen eigenständigen Amtsarzt. Der beliebte Gmünder Arzt führt auch seine Ordination in der Schremser Straße weiter. Bezirkshauptmann Stefan Grusch verkündet diese erfreuliche Nachricht. Karin Pollak

Kaserne Weitra bleibt. Im Juli kommt sowohl von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) als auch von VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner für die Kuenringerkaserne Weitra Entwarnung: Der Garnisonsstandortist abgesichert.

Von 300 auf nur drei Mitarbeiter geschrumpft. Noch in den 1990er-Jahren hatte die 1916 in Böhmen gegründete Weberei Baumann, die 1924 nach Kirchberg übersiedelt war und seit 1929 in Gmünd beheimatet ist, etwa 300 Mitarbeiter beschäftigt: Ab 1. April sind es nach Auskunft von Karun Verma, Assistent des CEO der Baumann-Dekor, nur noch drei. Nach wie vor gibt es diese drei Jobs.

Frisör Klier geschlossen. Die Schremser Klier-Filiale ist eine der neun Standorte, die auch nach dem Konkurs der Frisörkette Klier Mitte Oktober offen geblieben ist. Mit dem zweiten Lockdown ist aber alles anders: Nach der Berichtstagsatzung am 16. November am Landesgericht Salzburg sind alle Filialen geschlossen werden. Die Zwettler Filiale übernimmt ein ehemaliger Klier-Mitarbeiter.

Stilles Jubiläum. Die 185-köpfige Belegschaft der Sole-Felsen-Welt wird nach einem Rekordjahr in Bad und Hotel vor eine schwere Prüfung gestellt. Dabei beginnt die Achterbahnfahrt durch 2020 noch mit einen neuerlich rekordverdächtigen Start, dem folgt mit dem ersten Lockdown im März der erste Schließungstag überhaupt. Im Sommer geht es wieder steil nach oben, das Hotel ist wochenlang ausgelastet. Im Herbst geht es ein zweites Mal und nun auf unabsehbare Zeit in den Lockdown – die Mannschaft lässt sich nicht unterkriegen, antwortet unter anderem mit einem erstmaligen Lieferservice und Takeaway-Option. Mit Erfolg: Im Dezember werden bereits 120 Mittagessen fürs Büro oder für zuhause zubereitet. Das zehnjährige Jubiläum des Hotels muss dennoch im Stillen gefeiert werden.

Im Mai wurde in prominenter Runde auf den zweiten Start in der Sole-Felsen-Welt angestoßen. Mitte November gingen die Tore neuerlich zu – wann sie wieder öffnen dürfen, das steht in den Sternen. Lohninger

Neue Pächter gefunden. Die beliebte Schirmbar am unteren Stadtplatz in Litschau bekommt im Mai mit Günter Neumaier und seine Partnerin Elfriede Habesohn neue Pächter. – Vorübergehend: Die Stadtgemeinde sucht bereits für die nächste Saison einen Schirmbar-Pächter.

Rekord geknackt. Die Amaliendorfer Sängerin Laura Kamhuber sorgt vor sieben Jahren mit ihrer Version von Whitne Houstons „I Will Always Love You“ bei der Castingshow „The Voice Kids“ für Aufsehen. Dieses Video wird seither mehr als 200 Millionen Mal angesehen – Rekord bei „The Voice“ weltweit und Youtube-Österreichrekord.

Die Feuerwehren, Rettungskräfte und Polizeibeamten müssen in diesem Jahr oftmals zu Verkehrsunfällen ausrücken. Zwei Verletzte fordert unter anderem dieser Unfall am 14. Oktober, der sich zwischen Nondorf und Haid ereignet hat. FF Gmünd

Klapping hat geklappt. Anstatt des Schloss-Weitra-Festivals werden am Weitraer Rathausplatz Klappseseel aufgestellt und auf der Bühne Musiker und Musikgruppen eingeladen. Diese Konzerte an den nicht verregneten Wochenenden sind eine beliebte Abwechlung.

Jubiläum begangen. Vor 50 Jahren schafft der bekannte Künstler Carl Hermann den Nord-Süd-Wanderweg, der 513 Kilometer lang ist und bereits über 7.000 Wanderer gemeistert haben. Gefeiert wird beim Carl-Hermann-Haus in der Blockheide und am Nebelstein.

Neuer Manager. „Die jungen Waldensteiner“ werden jetzt vom bekannten Tiroler Sänger Marc Pircher gemanagt und geben im Juli ihre neue Single „Engel ohne Flügel nennt man Freunde“ heraus.

Baustart bei der Berufsschule. Der Neubau des Schülerwohnheimes geht im Juli los – acht Jahre, nachdem dieses Projekt angekündigt worden ist. 16 Millionen Euro werden investiert, auch der Umbau der Schuleist darin beinhaltet.

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Gmünd:

Mehr über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Region, die Errungenschaften der Gmünder Familie Bauer rund um NBG-Mitbegründer Karl Bauer, die Errichtung des Grenzüberschreitenden Gesundheitszentrums „Health Accross in der Bleyleben" in Gmünd, die wichtigsten Verkehrsthemen des Jahres sowie einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen lest ihr in der Printausgabe der Gmünder NÖN und im ePaper vom 30. Dezember 2020.