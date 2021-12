Das war das Jahr 2021 im Bezirk Gmünd

Es geht ohne Verbote

Auch 2021 ist für den Gmünder Bezirk ein bewegtes Jahr in Sachen Verkehr – wobei ein Thema ja schon vor Neujahr abgehakt ist: Das „Mobilitätspaket“ bedeutet Ende 2020 das Ende für die „Europaspange“-Vision, beinhaltet dafür 1,8 Milliarden Euro für den Verkehr nördlich der Donau – verteilt auf die Jahre bis 2035.

Der Jubel im Lager der Autobahngegner geht 2021 in Gram über, weil 1,35 Milliarden Euro für die Bahn vorgesehen sind, vor allem westlich Horns aber wenig direkt ankommt. Pro-FJB-Aktivist Gerald Hohenbichler berichtet kurz nach der „Meldung meines Lebens“ von einem „Schwarzen Bauchfleck“. Den bestreitet etwa der Regionalverbands-Obmann, Abgeordneter Lukas Brandweiner. Im Regionalverband seien alle Parteien für das Mobilitätspaket gewesen, aus gutem Grund: „Es bringt allen was“.

Landesrat Ludwig Schleritzko lässt später mit Plänen zur Reaktivierung einer Vindobona-Direktverbindung zwischen Wien, Gmünd, Prag und mit Umsteigen Berlin aufhören. Ein ÖBB-Sprecher sagt zur NÖN, das sei „frühestens ab 2023“ umsetzbar. Schon seit 12. Dezember verkehrt indes zwischen Freitag und Sonntag erstmals in der Zweiten Republik ein echter Spätzug auf der FJ-Bahn bis Gmünd, Abfahrt ist in Wien-FJBf um 22.28 Uhr.

Allerhand tut sich auch auf der Straße. Nach heftigen Protesten wegen auch nachts ausgearteter Holz-Lkw-Ströme aus Tschechien entlang der Achsen in Richtung Krems, denen sich betroffene Gemeindechefs anschließen, beruft Bezirkshauptmann Stefan Grusch runde Tische ein. Am Ende geht‘s ohne Zwang: Ein nächtlicher Annahmeverzicht bei den großen Sägewerken macht Nachtfahrten sinnlos. Der Ärger ebbt ab – zumal Holz-Lkw wegen rückläufiger Exportströme aus Tschechien in Zeiten des Rohstoff-Mangels sowieso weniger werden. Parallel dazu erhält der Bezirk Gmünd im Juni erstmals überhaupt fixe Radarboxen – und dann gleich sechs, die in Illmanns, Eisgarn, Heidenreichstein, Aalfang, Langschwarza und Kirchberg montiert werden. Mitgeliefert wird nur ein Blitzer, der zwischen den Boxen rotiert, aber auch da: Es wirkt.

Die größte Sommer-Baustelle ist die Generalsanierung der L62-Ortsdurchfahrt Alt-Nagelberg, in Gmünd wird die Gymnasiumstraße mit völlig neuem Verkehrskonzept neu errichtet. Weil der Lkw-Transit hier trotz Verbotes durchzieht, will die Stadt parallel zur Bundespolizei eine eigene Stadtpolizei schaffen. Das darf sie, weil sie als eine von wenigen Kommunen die einstige „Sicherheitswache“ immer mit einem letzten Stadtpolizisten aufrecht erhalten hatte – sie muss nur formell „Formationsstärke“ erreichen. Das soll 2022 mit Aufnahme eines zweiten „City-Cops“ erfüllt werden.

Investition in „Abfall“

Eine besonders ungewöhnliche Kulisse für einen Gottesdienst bietet im April der Schrottplatz beim Entsorgungsfachbetrieb Rammel in Nondorf. Herbert Schlosser, Andreas Sliwa, Sarah Vogl und Karl Immervoll zelebrieren die Messe unter dem Motto „Bedingungsloses Recyceln – Gott: Jeder Mensch ist wertvoll“. Recht wertvoll ist heuer auch der von Geschäftsführer Alexander Rammel und seinem Team gesammelte „Abfall“: Angesichts der Rohstoffknappheit steigt die Nachfrage. Im Sommer wird zudem die Vier-Millionen-Euro-Investition in den Betrieb abgeschlossen.

Brigitte Kögler

Nebes Leben für Textilbuden

Gleich in drei alten Textilfabriken tut sich 2021 was: Karl Josl kauft im Sommer einen Großteil des 2008 geschlossenen Ergee-Hauptquartiers an der Schremser Stadteinfahrt und will es reaktivieren. Die Bausubstanz sei tadellos, haben Josl und seine Söhne große Visionen. Visionen haben auch zwei Interessierte für die Anderlfabrik in Kleedorf, die in weiten Teilen ein dürftiges Dasein fristet – die Ideen reichen von Algenzucht bis zu Events. In Hirschbach kauft indes ein Paar die alte Textilfabrik, sucht mit der Bevölkerung ein Konzept für Arbeiten, Feiern & Wohnen in den Gemäuern. Beide haben mit Architektur zu tun, und sagen glatt: „Es wird eine Lebensaufgabe.“

„Waldviertler“ lösen Hilfswelle aus

Nach dem Winter sind die Lager von Gea/Waldviertler so voll, dass in einem „Last Call“ ausgemistet wird. Es entsteht eine Solidaritätsaktion, bei der bisher über 10.000 Paar Schuhe an Institutionen bis hin zu Kindern und Familien in Flüchtlingslagern gespendet werden.

Heidenreichsteiner im Marchfelderhof

Im April übernimmt der gebürtige Heidenreichsteiner Peter Großmann nach dem Ableben von Gerhard Bocek die Leitung des exklusiven Marchfelderhofes. Im Oktober wird ihm das Silberne Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen.

Personalrochaden in Pfarren

Im Mai trauern die Pfarren Kirchberg, Süßenbach und Weißenalbern um ihren Pfarrer: Altdechant Hermann Katzenschlager stirbt am 1. Mai. Janusz Wrobel wird sein Nachfolger, wechselt im September aber nach Zwettl. Andreas Sliwa übernimmt – zusätzlich zu Hoheneich und Waldenstein – seine Pfarren und bekommt dafür Unterstützung von Pfarrvikar Herbert Weissensteiner.

Die Pfarre Großdietmanns fällt dafür in die Zusändigkeit von Gmünd-Neustadt. Dort wird Pius Obioma Nwagwu dort neuer Kaplan. Pater Markus Feyertag, Pfarrer von St. Wolfgang und Spital, leitet ab September zusätzlich die Pfarre Weitra, nachdem Leszek Bubinski in den Ruhestand geht.

Mit Dirndl auf die Titelseite

21 fesche Jungbäuerinnen und Jungbauern sind im neuen Jungbauernkalender vertreten. Die Titelseite ziert eine Waldviertlerin: die 28-jährige Melanie Rauch aus Lembach in der Gemeinde Rappottenstein, die auch in Weitra ein Begriff ist. Rauch, die im Sommer beim Bierkirtag zur „Hopfenprinzessin 2021“ gekürt wird, ist beruflich in der Weitraer Apotheke tätig, eingekleidet wurde sie für das Shooting mit dem „Österreichdirndl“ des Trachtenoutlets Maisetschläger.

Melanie Rauch Jungbauernkalender

Fallschirm-Tragödie

Das Fallschirmspringer-Treffen findet im Juli wieder ohne Besucher statt. Als zwei Springer kurz vor der Landung kollidieren und der Hauptfallschirm eines Weinviertlers reißt, wird dieser tödlich verletzt. Ein rettendes Notverfahren konnte nicht mehr eingeleitet werden.

Aus für acht Bank-Filialen

Zu Beginn des Jahres betreibt die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel noch 18 Filialen im Bezirk Gmünd. Mitte November wird bekannt: Die Filialen in Eggern, Eisgarn, Großdietmanns, Hoheneich, Reingers, St. Martin und Waldenstein werden Mitte Dezember geschlossen, Amaliendorf folgt Ende März 2022. In Bad Großpertholz, Brand und Großschönau bleiben Beratung und Selbstbedienungs-Foyer (ohne Kassa). Das volle Service mit Beratung und Kassageschäft gibt es nur mehr in Schrems, Gmünd-Stadt, Gmünd-Neustadt, Heidenreichstein, Litschau, Weitra und Kirchberg. Als Gründe werden veränderte Kundenbedürfnisse – etwa mit kaum mehr Bargeschäften am Schalter – genannt.

Elk plant 25-Millionen-Euro-Ausbau

Die Fertighäuser von Elk sind so gefragt, dass die Geschäftsführung große Pläne schmiedet. Neben einer personellen Aufstockung um 180 Mitarbeiter (geplant fürs erste Halbjahr 2022) will man den Betrieb auf eine dritte Schicht ausweiten. Das größte Projekt betrifft die Erweiterung des Betriebsgeländes in Schrems: Eine zusätzliche Produktionshalle soll ermöglichen, dass künftig mehr selbst erzeugt – und weniger zugekauft – werden kann. Die Geschäftsführung spricht von einer Investition um 25 Millionen Euro, mit dem Projektabschluss könne 2024 oder 2025 gerechnet werden.

Entsorgungs-Änderungen

Im Juli wird im Altstoffelsammelzentrum Hoheneich-Gmünd ein digitales Kartensystem eingeführt, der Zutritt wird weitgehend von Öffnungszeiten unabhängig. Mehr Flexibilität wird auch fürs Altstoffsammelzentrum am Schremser Bauhof gefordert – erfolglos. Den Altstoffsammelzentren kommt mit der Altkleider-Entsorgung eine neue Aufgabe zu.

Manches neu, manches vorbei in der Gastronomie

In der Gastronomie-Branche tut sich 2021 einiges: Während Wirte mancherorts neue Wagnisse eingehen, entschließen sich andere zum Aufhören.

Gleich zu Jahresbeginn kauft Franz Steiner, Eigentümer der Baumhaus-Lodges den „Waldviertler Sepp“ in Schrems. Maria „Lilly“ Trinkl verabschiedet sich aber erst im Herbst von ihrem Lokal, den Betrieb schupft ein Team rund um Geschäftsführer Dominik Döller. Im Norden des Bezirkes reaktiviert Anita Kunz das Restaurant beim Strandbad in Litschau – nach zwölf Jahren ohne Pächter. Einige Meter weiter nimmt das Theater- und Feriendorf Form an und ist – zumindest teilweise – schon seinen neuen Bestimmungen übergeben. Mit Martin Tauber hat auch die Schirmbar am Litschauer Stadtplatz einen neuen Pächter.

Nächster Punkt im bewegten Gastronomie-Frühling: Das Trio Jennifer Haidl, Stefan Gillitschka und Friederike Reisner wird mit März Pächter des Gasthauses „zur alten Post“ in Eisgarn – und das ziemlich nahtlos nach der Pensionierung der bisherigen Pächterin. Wo Licht, da auch Schatten: Im Mai schließt das Eisgarner Wirtepaar Dietrich ihr Gasthaus, bekannt als „Korecky“. Das „ewige Auf- und Zusperren“ hat dazu beigetragen.

Zu geringe Frequenz wird auch dem Tennisstüberl in Amaliendorf zum Verhängnis, der Versuch als Gemeindebetrieb scheitert, seit Oktober wird wieder nach einem Pächter gsucht. Mit vielen Ideen und – angesichts der coronabedingten Unsicherheiten – großer Risikobereitschaft startet Matthias Bachofner mit seinem „Rathskeller“ im Weitraer Stadtzentrum durch. Nachdem zu Jahresbeginn bekannt wird, dass Willi Hentsch nach fünf Jahren das Handtuch wirft.

Ein Wagnis gehen auch die „Stern“-Eigentümer Mark Bauer und Christian Kölling ein: Sie pachten den „Schirm“ am Gmünder Stadtplatz, wollen 2022 loslegen. Für ein anderes Lokal von Mark Bauer steht im September die dauerhaft angelegte Sperrstunde an. Nach über einem Jahrzehnt schließen Bauer und Teilhaber Max Püchel die „Minibar“ – und mit ihr eines der letzten Abendlokale der Bezirkshauptstadt.

Zwei 50er in der Waldschenke: Wirtin Doris Schreiber (Fünfte von links) feiert im September ihren 50. Geburtstag, ihr Lokal das 50-jährige Bestehen. Markus Lohninger

Schremser an Spitze der Tierärztekammer

Bernhard Kammerer – er führt in Schrems eine Praxis für Pferde, Nutz- und Kleintiere – wird im Mai Präsident der Tierärztekammer NÖ. Er übernimmt die Funktion von Heinz Heistinger. Kammerer betont kurz vor Amtsantritt: „Ich habe weder die Lust, noch die Zeit, um zu streiten – es geht nur gemeinsam, wenn wir was weiterbringen wollen.“

Landwirtschaft zur Hälfte „bio“

Die Bezirks-Bauernkammer freut sich im Mai über eine positive Entwicklung: Etwa die Hälfte aller landwirtschaftlichen Produkte kommt von Bio-Betrieben. Die NÖN macht sich bei Familie Semper in Reinprechts, Familie Pichler in Schrems und Familie Österreicher ein Bild über „Klasse statt Masse“ in der Fleischproduktion, Direktvermarktung und Schafmilch-Verarbeitung.

Margithalle: Teures „Geschenk“

Der Heidenreichsteiner Verschönerungsverein sieht sich im Frühjahr mit hohen Investitionen in die Margithalle konfrontiert, kann den Erhalt des rund 30 Jahre alten Gebäudes finanziell nicht mehr stemmen – immerhin fallen coronabedingt Einnahmequellen aus. Die Gemeinde übernimmt das Gebäude mittels Schenkungsvertrag. In der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres lässt die Stadtgemeinde schon aufhorchen: 2022/2023 sollen 300.000 investiert werden.

Hagel, Orkan, Waldbrand & Auslandseinsätze

Die Feuerwehren im Gmünder Bezirk sind auch 2021 gefordert. Im Juni ziehen Unwetter über Teile des Bezirkes. Gärten, Autos und Fenster werden beschädigt – Letztgenannte so stark, dass der Gmünder Glasermeister Thomas Eigenschink von einem „noch nie erlebten Ausmaß“ des Glasschadens spricht. Die Dachdecker sind gefragt. Weil so viel zu tun ist, müssen bei Meisterdach Eschelmüller in Litschau eigene Projekte hinten bleiben – auch der Neubau des eigenen Betriebsareals.

Hart trifft es Johannes Winkler aus Heinrichs: Im Vorjahr brannte ein Stadel ab, infolge der Unwetter fällt heuer eine Linde aufs Wohnhaus. Er lässt sich nicht unterkriegen: „Es könnte viel schlimmer sein.“ Schlimm wird es, als im Juli ein Orkan 20 Hektar Wald im Raum Großotten umlegt und Waldbesitzern große Schäden beschert.

Das nächste Wetterextrem lässt nicht lange auf sich warten. Stellenweise ist der Bezirk von Hochwasser betroffen, die Floriani helfen auch andernorts aus – etwa in der Wachau und in Belgien. Neben der Unterstützung beim Waldbrand in Hirschwang beteiligen sich 24 Feuerwehrleute aus 14 Wehren des Bezirkes im Sommer an der Waldbrandbekämpfung in Nordmazedonien.

Virus ist noch nicht besiegt

Corona ist auch im Jahr 2021 das Thema im Gmünder Bezirk. Aber: Wir haben gelernt, uns mit den Herausforderungen, dem Mix aus Aufsperren und Zusperren irgendwie zu arrangieren – auch wenn das weder lustig ist, noch die Beweggründe für politische Entscheidungen in allen Fällen ganz nachvollziehbar sind.

Kein Hin und Her gibt es zunächst an der Grenze: Die bleibt einfach fix bis Ende Mai zu. Die zuvor jahrelang leidgeplagten Trafikanten im Grenzbezirk freuen sich über in Scharen zurückkommende Freunde des Glimmstängels. Die Covid-Jahresbilanz überrascht durch eine Dichte an Ereignissen, die teils längst wieder in Vergessenheit geraten ist. Nach zwei Massentests richten im Jänner etliche Gemeinden fixe Teststraßen ein – der Bezirk gehört dank der Vielfalt seines Angebotes überregional zu den Vorreitern. Die Teststraßen fördern auch erste Fälle von Gmündern zutage, die – unbemerkt – ein zweites Mal positiv sind.

Das Impfangebot sollte anlaufen. Das tut es in der Praxis sehr holprig: Josef Ziegler aus Brand, der anfangs einzige über Notruf NÖ eingesetzte Impfarzt im Bezirk, fällt selbst covid-bedingt aus. Danach sind die Systeme zur Impf-Anmeldung von über 80-Jährigen heillos überlastet, Senioren müssen quer durchs Land fahren, um einen Stich zu bekommen – die NÖN erreicht eine Flut an Beschwerden wütender Angehöriger. Die Gemeinden, die ohnehin kräftig zum Handkuss kommen, kümmern sich um Anmeldungen von Pensionisten, 19 der 21 Gemeinden schultern im Juni auch die Handysignatur als Hürde zum „Grünen Pass“, der „3G“, „2G“ oder bei Bedarf auch „2G+“ dokumentieren soll.

Im März wird der Heli-Airport Gmünd durch den Zivilschutzverband angemietet, der Hangar für Massenimpfungen umgerüstet. Wer auch gerade organisatorisch verantwortlich war: Ein 140-köpfiges Team leistet monatelang ganze Arbeit. Harald Winkler

Im März mietet der Zivilschutzverband den verwaisten Heli-Airport im Access-Industrial-Park Gmünd an, überlässt den Hangar für Massen-Impfungen. Auch das bleibt nicht ohne Tohuwabohu. Das von allen Seiten gelobte, gut 140-köpfige Team ist hoch motiviert, im Hintergrund wechseln aber mehrfach die Zuständigkeiten. Kurz laufen „Impfstraße“ von Stadt und „Impfzentrum“ von Land NÖ parallel. Am 11. August läuft das regelmäßige Massenimpfen aus. Ist das Virus plötzlich besiegt? Es wirkt so.

Einige Ärzte spritzen weiter, die Masse wird aber nicht bedient. Hie und da kreuzt ein Impfbus auf, einzelne Impftage gibts im Hangar – mit stark unterschiedlichem Erfolg. Die Impfzahlen stagnieren.

3G im Job kommt, Schrems erhält dazu im September den einzigen PCR-Gurgelautomaten des oberen Waldviertels. Der ist aber die halbe Zeit leergeplündert oder wegen stecken gebliebener Testkits außer Gefecht. Der Wechsel zu Spar-Filialen macht es zunächst nicht besser.

In Litschau bringt ein ungeimpfter Fotograf Covid zur Hochzeit mit, steckt zum Glück „nur“ den Bräutigam und einen Gast an. Dennoch: Das Virus kommt bis November mit massiver Wucht zurück. Die Behörde meldet täglich neue Negativrekorde, die 7-Tages-Inzidenz explodiert auf über 1.300. Fast zwei Drittel der Infizierten sind laut BH ungeimpft.

Die Waldviertler Spitäler füllen sich mit bis zu 80 Covid-Patienten, das Gmünder Klinikum hat den größten Anteil davon. OPs werden verlegt. Das Impfzentrum öffnet wieder, stellt auf täglichen Betrieb um.

Unbeeindruckt davon sind vier Gastronomen, die auf 3G-Kontrollen pfeifen – und sich Strafverfahren einhandeln. Ein maßnahmen-kritischer Covid-Patient am Klinikum will es genau wissen: Er beschimpft das Personal, verweigert die Behandlung, verlässt das Spital auf Revers. Zwei Tage später ist er tot.

Das letzte Advent-Wochenende bringt Kundgebungen: Am Samstag kommen über 1.500 Teilnehmer zum „Protestmarsch“, tags darauf beteiligten sich gut 250 Menschen an einer „stillen Kundgebung“ der Solidarität vorm Spital. Die Infektionslage entspannt sich vor dem Fest, Neuinfektionen sinken in den einstelligen Bereich.

Die Bilanz weist 2021 eine Verdreifachung der Zahlen gegenüber 2020 aus: Hatte Covid anno 2020 im Bezirk Gmünd bei 1.500 Infektionen etwas mehr als 30 Todesopfer gefordert, so wird ins Jahr 2022 mit bereits mehr als 5.000 jemals Infizierten und etwa 95 Covid-Toten gestartet werden.

Braustadt in Feierlaune

700 Jahre Braustadt, dieses Jubiläum wird in Weitra mit vielen Highlights gefeiert – darunter ein Lese- und Bilderbuch über die Braugeschichte Weitras, der Song „Weitra, wias immer scho woa“, eine neu gestaltete Ausstellung auf Schloss Weitra und eine „Biermeile“. Die ganze Stadt blüht angesichts der Fülle an umgesetzten Ideen auf – auch sehr zur Freude von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die der Stadt Weitra und Bürgermeister Patrick Layr bei einem Besuch gratuliert.

Karin Pollak

Wohnraum am Land wird „in“

In Zeiten von Homeoffice & Co erlebt das Waldviertel einen wahren Boom als Wohnviertel: Die Bilanzen für das Jahr 2020 weisen dem Gmünder Bezirk Anfang 2021 ein Plus von immerhin 700 Nebenwohnsitzern aus, der Immobilienmarkt ist ausgedünnt wie selten zuvor. In Litschau werden mit 15 Parzellen alleine im ersten Halbjahr 2021 fünfmal mehr Baugründe verkauft als davor in vier Jahren zusammen. Für Aufsehen sorgt die NÖN-Story über die Wiener Familie Barghouty: Sie erwirbt nach mehr als hundert Aufenthalten im Sole-Felsen-Hotel ein Haus als Nebenwohnsitz in Klein-Eibenstein, der Sohn beginnt bei den örtlichen Fußballern, die Tochter verewigt die Region in fünf Musikvideos.

WWV expandiert nach Zwettl

Die Gmünder WWV, die sich als größte eigenständige Steuer- und Unternehmensberatungs-Kanzlei des Waldviertels in acht Jahren auf 30 Beschäftigte verdreifacht hat, setzt mit Übernahme der Steuerberatungskanzlei „Dr. Othmar Poinstingl“ den Expansionskurs auch in Zwettl fort. Zehn Mitarbeiter wechseln mit Ende 2021 das Unternehmen, 2022 ist der Aufbau eines großen neuen Büros im Zwettler Zentrum geplant.

Wer will die Villenkolonie?

Das fragt die NÖN im Oktober, und die Frage ist brisant: Mehr als ein halbes Dutzend Interessenten steigt ins Verkaufsverfahren der ÖBB ein, darunter die Stadtgemeinde. Für sie steht viel am Spiel: Eine Ausschreibungs-Klausel macht echte Innovation in der Siedlung mit 72 Wohnungen in schlechtem Zustand mit hohem Leerstand in vier Straßen der Gmünder Neustadt auf Jahre hinaus unattraktiv – dabei solle die Gegend entwickelt werden, ist die Stadtpolitik einig. Die Entscheidung soll 2022 fallen.

Ära Harrer endete

Karl Harrer Archiv

Karl Harrer, SPÖ-Mitglied seit 1972, hört im Herbst nach 21 Jahren als Vizebürgermeister und Stadtparteichef, sechs Jahren als Bürgermeister und Bezirkschef im „roten“ Gemeindevertreterverband auf.

Der Krach stand davor an der Tagesordnung, erfasste auch die eigene Reihe – bis ihm Viktoria Prinz bei der Wahl 2020 mit eigener Liste die absolute Mehrheit abknöpfte. 2021 wird unter anderem um einen Posten am Stadtamt oder ein nebenbei angelaufenes Projekt zur Hauptplatz-Neugestaltung gestritten. Der letzte Aufreger, der auch in der SPÖ für Unruhe sorgt, ist die „Protokoll-Causa“ mit Ungereimtheiten in allen Punkten einer virtuellen Gemeinderats-Sitzung, aus der Opposition setzt es eine Aufsichtsbeschwerde. Bald berichtet die NÖN exklusiv über den baldigen Rückzug Harrers.

Vizebürgermeister Peter Müller rückt als Stadtchef nach, daneben vereint Michael Preissl einige Macht als Vizebürgermeister, Finanzstadtrat und SPÖ-Klubchef. Auch das neue Duo erntet Kritik, etwa wegen der Passivität bei der Kaufoption für das „Otto-Haus“ oder Alleingängen beim Budget. Doch insgesamt läuft es entspannter – zumindest vorläufig.