Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Gmünd

Das Fußball-Jahr der Rückkehrer

Der Juni ist für Fußballer immer emotional, weil die Saison-Entscheidungen fallen. Im Bezirk Gmünd ist er diesmal besonders emotionsreich: Mit dem SC Gmünd, dem FC Heidenreichstein und dem SCU Nondorf jubeln gleich drei Bezirksklubs über Meistertitel – so viele wie schon lange nicht mehr.

Der aufsehenerregendste Erfolg ist jener des SC Gmünd – nicht nur, weil er in der Gebietsliga der hochklassigste Titel ist, sondern weil die Grenzstädter nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga West 2018 vier Jahre durch ein Wellental der Gefühle gegangen sind, oft knapp am Wiederaufstieg dran. Diesmal klappt es souverän, krönt sich Gmünd drei Runden vor Schluss.

Der SC Gmünd ist Meister. Foto: Maximilian Köpf

Aufsehenerregend ist auch, dass wenige Wochen danach Meistertrainer Markus Früchtl nach Reibereien unter den Spielern den Hut nehmen muss. „Ich weiß, dass das blöd ausschaut, wenn man einen Trainer, mit dem man gerade Meister geworden ist, austauscht“, sagt Sportleiter Andreas Hold – und tritt dann im Herbst auch zurück (allerdings aus eigenen Stücken).

Heidenreichstein bleibt auf andere Art im Gespräch. Die Burgstädter starten als Dritter im Frühjahr eine Aufholjagd in der 1. Klasse Waldviertel – am Ende liegt die Bujdak-Elf vier Punkte vorne, kehrt nach acht Jahren in die Gebietsliga Nordwest/Waldviertel zurück. Das verpasst Litschau (wie der FCH 2014 abgestiegen) knapp, wird als bester Frühjahrsklub Vizemeister, verlieren dann die Aufstiegsrelegation gegen Rehberg.

Möglich wird die Relegation durch die Fixabsteiger-Regelung, die in den Pilotregionen Waldviertel und Nordwest erstmals angewendet wird. Absteigen muss kein Bezirksklub.

Das dramatischste Titelrennen liefert sich Nondorf in der 2. Klasse Waldviertel Süd mit Langschlag und Kirchberg. Während die Konkurrenten vorne stehen, spielt Nondorf eine geniale Rückrunde, gewinnt alle Spiele und ist am Ende der lachende Dritter, als die Kontrahenten auf der Zielgerade patzen.

Zwei Weltrekorde für Xandi Meixner

Der Donau-Radweg gefällt Alexandra Meixner so gut, dass sie dort nach dem HMMR-Weltrekord 2021 (höchste Kilometerleistung in einem Monat) im Mai noch einmal auf den 6km langen Abschnitt zwischen Hollenburg und Traismauer zurückkehrt, um die wöchentliche Bestmarke noch einmal nach oben zu schrauben – den Rekord an sich stellt sie schon mit der Monatsbestleistung auf. Die 4.000km-Schallmauer muss sie zwar knapp stehen lassen. Mit 3.953km gelingt ihr der Rekord aber dennoch mit Bravour. Zudem sammelte sie beim Radeln auch wieder 4.000 Euro für Herzkinder.

Drei Monate später holt die ausdauernde Ärztin aus Breitenau bei St. Martin im Ultra-Triathlon gleich den nächsten Weltrekord – holt ihn sich zurück. Im Deca-Triathlon (10 Tage lang jeden Tag eine Ironman-Distanz) ist sie 2014 schon einmal Rekordhalterin – jetzt unterbietet sie die Zeit von damals um fast zwölf Stunden, und den Weltrekord um 54 Minuten auf 137:23 Stunden.

Alexandra Meixner holt zwei Weltrekorde in einem Jahr. Foto: swissultra.ch

Traktorenspektakel in Reingers

Das Rennen um das Goldene Hanfblatt von Reingers lockt Ende August wieder knapp 12.000 Menschen in das Dorf im Norden des Bezirks. Beim 18. Internationalen Traktorenrennen stehen 90 Teams am Start, 67 sehen nach 24 teils sehr staubigen Stunden das Ziel – und der Sieg geht an das Göpfritzer Black Power Racing Team, nur eine Sekunde vor dem RLH Eisgarn Steyr Racing Team.

18. Internationales Traktorrennen Reingers Foto: Christian Freitag

Die Bundesliga-Kicker des Bezirks

Tolles Jahr für den seit wenigen Tagen 19-jährigen Kirchberger Dominik Weixelbraun. Nach starken Vorstellungen bei den FC Juniors OÖ in der Zweiten Liga nimmt ihn „Bruderklub“ LASK unter Vertrag. Auf Kooperationsbasis spielt Weixelbraun weiter bei den Juniors und wird mit acht Treffern deren Top-Torjäger. Im Sommer wechselt er ligaintern zum SKU Amstetten, findet sich dort auf Anhieb zurecht. Davor nimmt er mit Österreich an der U19-Europameisterschaft teil. Weniger nach Wunsch läuft das Jahr für den St. Martiner Dennis Schmutz, der im Sommer seinen Platz bei Horn räumen muss, im Herbst vereinslos bleibt – er will im Frühjahr neu angreifen.

Dominik Weixelbraun überzeugt bei den Juniors OÖ, bei der U19-Euro und auch beim SKU Amstetten. Foto: Raimund Bauer

Es strassert wieder beim RAN

Ultrarad-Legende Christoph Strasser drückt auch der vierten Auflage des Race Around Niederösterreich seinen Stempel auf, holt den dritten Sieg in Serie. Seinem Start am Rathausplatz in Weitra dürfen nach zwei Pandemie-Versionen im Mai auch wieder Zuschauer dabei sein – und sie kommen in Strömen. Bei den Damen holt sich Elena Roch auch ihren dritten Sieg. „Ein Starterrekord (über 200; Anm.), acht Streckenrekorde, ein weltweiter Livestream, Zuseher in Weitra und entlang der Strecke und ein geniales Team. Wir hätten uns die vierte Auflage nicht besser vorstellen können“, bilanziert Organisator Christian Troll aus St. Martin.

Christoph Strasser holt sich den dritten Sieg beim Race Around NÖ. Foto: Maximilian Köpf

Schichtende für die Glasmacher

Mit dem SC Nagelberg gehen beim ältesten Fußballverein des Bezirks nach 103 Jahren die Lichter aus. Als Werkself der Glasfabrik Stölzle ist der Klub in den 1960er- und 1970er-Jahren ein Aushängeschild im Waldviertel. In der jüngeren Vergangenheit hat der Verein mit Problemen zu kämpfen, bestreitet die letzten Jahre in einer Spielgemeinschaft mit Brand. Diese wird im Sommer aufgelöst. Wenige Tage später muss mit dem SV Göpfritz ein weiterer Traditionsklub im 100. Bestandsjahr aufgeben.

Zehn Jahre nach dem ersten Landesliga-Aufstieg kehrte der SC Stölzle Nagelberg 1966 in die damals drittklassige höchste Spielklasse Niederösterreichs zurück. Hier die Glasmacher-Elf vor dem Spiel gegen die Schwarze Elf St. Pölten: Trainer Bohuslav Svaton, Obmann Wilhelm Ebert, Otto Rabl, Walter Mikscha, Eduard Germin, Arnold Gatterwe, Johann Ableidinger, Helmut Binder, Erich Rodinger, Sektionsleiter Rudolf Mösslinger (stehend), Oswald Rodinger, Adolf Hagenhofer, Josef Schlenz, Gerhard Seidl und Heinz Müllner. Foto: Chronik SC Nagelberg

Holzknechte - Vormachtstellung und Umbruch

Nach zwei Jahren Pause steht 2022 wieder Eurojack auf dem Programm. Dabei ist Armin Kugler aus Steinbach (Brand-Nagelberg) weiterhin das Maß aller Dinge. Der 31-Jährige Rekord-Europameister holt sich seinen siebenten Titel. Auch Staatsmeister wird er zum achten Mal. Der berechtigt ihn zur Teilnahme an der WM in Göteborg, wo er erstmals in die Endrunde der besten Acht kommt. Dazu folgen im Verein Eurojack Manuel Haumer aus Breitensee und Josef Laier aus Oberlembach dem Gründer und Urgestein Kurt Graf als Chefs.

Armin Kugler bleibt in österreich der beste Holzsportler. Foto: Stihl Timbersports

Gmünderin in der Frauen-Akademie

Mit Carina Apfelthaler schafft erstmals seit einigen Jahren wieder eine Bezirkssportlerin die Aufnahme in die ÖFB-Frauen-Akademie. Dort verlaufen die ersten Monate sportlich sehr gut, die Gmünderin spielt sich auch ins U17-Nationalteam, mit dem sie in Schrems gastiert. Gegen Ende des Jahres zieht sie sich allerdings im Training einen Kreuzbandriss zu, der ist bereits gut behandelt und die Reha läuft.

Carina Apfelthaler wird in die ÖFB-Frauen-Akademie aufgenommen. Foto: privat

Moser und Weber sind die Sportler des Jahres

Insgesamt 275.785 Stimmen werden bei der NÖN-Sportlerwahl im Online-Voting abgegeben. Im Bezirk Gmünd räumen zwei Youngster groß ab. Die damals 19-jährige Fußballerin Laura Moser vom ASV Schrems gewinnt die Bezirkswertung mit großem Abstand. Bei den Männern hängt Leichtathlet Lorenz Weber (damals noch 16) vom LT Gmünd alle ab.

Nach der Siegerehrung: Werner und Christiane Moser, Peter Begutter, Laura Moser, Lorenz Weber, Sport-Landesrat Jochen Danninger, Andreas Weber (stehend), LT-Gmünd-Nachwuchsleiter Franz Mürwald und Moderator Andy Marek (hockend, von links). Foto: privat

Abschied vom Eisenmann

Im Juni laufen die Triathleten ein vorläufig letztes Mal am Litschauer Herrensee entlang. Nach dem 15. Waldviertler Eisenmann hört das Organisationsteam um Alexander Kolar auf. Eine etwaige Nachfolgelösung ist noch nicht fixiert.

Der Waldviertler Eisenmann findet vorläufig ein letztes Mal statt. Foto: Franz Dangl

