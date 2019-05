Der „Jaus‘nwrap“ von Benedikt Wurth und Rosa Maria Binder schaffte es am 30. April in die Puls4-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ (die NÖN berichtete). Das Interesse der Investoren an diesen Bienenwachstüchern ist groß. Ab sofort gibt es diese aus Bienenwachs, Baumwolle und Baumharz und Jojobaöl bestehende biologische Alternative zu Plastik- und Alufolie auch bei Bipa, Spar, Merkur und Libro.

„Wir sind total happy. Unsere Präsentation ist super gelaufen. Das Echo auf unser Produkt ist groß und wir schauen, was die Zukunft bringen wird“, war die erste Reaktion von Benedikt Wurth nach der Sendung.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, Freunden und Familie saß er am Dienstagabend vor dem Fernsehgerät: „Zwischen Maibaumsetzen und einer 40er-Feier haben wir uns erstmals unsere Präsentation angeschaut. Es war ein ganz netter Abend.“ Die allesamt positiven Reaktionen darauf kamen prompt per Facebook und E-Mail.

Jetzt kein Druck

Aber wie geht es jetzt mit der Produktion der Jaus‘nwraps weiter? „Alle fünf Investoren, der Runtastic-Erfinder Florian Gschwandtner, Winzer Leo Hillinger, Wirtschaftsmagnat Hans Peter Haselsteiner, Topunternehmer Martin Rochla und Katharina Schneider von Media-Shop, wollen sich an unseren Jaus‘nwraps beteiligen, das ist wirklich toll. Aber wir haben vereinbart, derzeit noch kein Investment anzunehmen, denn wir wollen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf die Schnelle fünfzig Mal größer werden. Das würde aber erst den Investoren etwas bringen“, erklärt der innovative Unternehmer, dessen Devise „Langsam angehen“ nach wie vor Gültigkeit hat.

„Wir wollen nicht unter Zugzwang stehen. Aber es ist gut zu wissen, dass wir Unterstützung bekommen, wenn wir diese brauchen. Das haben uns die Investoren zugesagt“, so Wurth, der mit seiner Lebensgefährtin die beiden von Markus Kuntke, dem leitenden Trend- und Innovationsmanager der Rewe-International AG, angebotenen Start-Up-Tickets für Merkur sowie Bipa gerne angenommen hat.

„Wir sind natürlich begeistert, dass unsere Jaus‘nwraps jetzt so breit verfügbar sein werden. Das wird eine spannende Herausforderung. Falls notwendig, werden wir auch Mitarbeiter aufnehmen, da sind wir relativ flexibel“, schauen Benedikt Wurth und Rosa Maria Binder positiv in die Zukunft.