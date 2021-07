Das neue Format der Wissensvermittlung bewältigten die Gäste mit E-Lastenrädern. Bei dieser Tour gab es Karpfen-Kino, Karpfen-Küche, Karpfen-Kutsche und Karpfen-Kiste.

„Wir haben uns seit längerer Zeit intensiv auf Verbandsebene mit der öffentlichen Wahrnehmung der Karpfenteichwirtschaft sowohl im produktionstechnischen als auch kulinarischen Sinn auseinandergesetzt. In mehreren Projekten haben wir mit diversen Experten zusammengearbeitet, wie etwa dem FH Campus Wieselburg. Breit angesetzte Befragungen haben uns dabei ganz klar aufgezeigt, dass wir noch stärker über unsere nachhaltige Produktionsweise in der Karpfenteichwirtschaft kommunizieren müssen", sagt Obmann-Stellvertreter Andreas Kainz über den Bedarf der Öffentlichkeitsarbeit .

So sei vielfach gar nicht bekannt, dass es über 2.000 Karpfenteiche alleine für die Fischproduktion im Waldviertel gibt und dass diese allesamt vom Menschen errichtet wurden. Diese können auch abgelassen werden. "Dann gibt es noch einen großen Anteil in der Bevölkerung, dem sogar das Produkt selbst, der Karpfen, noch gänzlich unbekannt ist. Es gibt also noch viele potentielle Karpfenkunden, denen sich schlichtweg noch nie die Möglichkeit geboten hat, das Produkt zu kosten“, erklärt Kainz.



Für den NÖ Teichwirteverband soll sich nun einiges in der öffentlichen Wahrnehmung ändern. Immer freitags in den Sommermonaten Juli und August werden diese geführten Touren, die CarpTrails, nun angeboten. „Wir haben in der Planung lange darüber nachgedacht, wie wir alle unsere Wünsche wie etwa Vorträge mittels Infoscreen, Produktvorstellungen und -verkostungen oder das Austeilen von Infomaterial und Druckwerken vor Ort an mehreren Teichen hintereinander unterbringen könnten. Nachdem Wandern zu lange dauern würde und das Equipment einfach zu schwer und zu viel für Rucksäcke ist, waren wir sehr schnell bei einer Umsetzung mittels E-Lastenrädern angelangt. Damit lässt es sich immer noch nachhaltig in der Gruppe fortbewegen und man schafft größere Distanzen“ berichtet Verbandsgeschäftsführer Leo Kirchmaier über die Projektarbeit.

Anmelden kann man sich bequem per Online-Anmeldemaske, etwa über das Smartphone. Geplant sind die Touren im ersten Jahr einmal im Großraum Gmünd, Heidenreichstein und Litschau. Die jeweils etwa zehn Kilometer langen Touren verlaufen entlang möglichst verkehrsberuhigter Strecken auf öffentlichen Wegen. Teilgenommen wird mit dem eigenen oder einem ausgeborgten Rad.

Neben interessanten Fachinfos über die Karpfenteichwirtschaft werden mit dem Format auch aktiv Kinder und Jugendliche angesprochen. So gibt es etwa Ratespiele mit Stofffischen und es werden Informationsmaterialien ausgeteilt. Natürlich werden aber auch neue, innovative Karpfenzubereitungen vorgestellt und verkostet, etwa in Öl eingelegter Räucherkarpfen, Karpfenaufstriche oder Karpfenkaviar.

Ein Video, die Online-Anmeldemaske sowie die Terminübersicht gibt es unter www.teichwirteverband-noe.at/carptrails