„Therafit“ wird „Strong Me“: Neustart im Gmünder EMS-Studio

Zum Ende des jüngsten Covid-Lockdowns blieb eine Einrichtung im Herzen der Stadt Gmünd zu: Martin Neuhauser hörte als Betreiber des EMS-Studios „Therafit“ in der Bahnhofstraße 6 auf. Ab 10. Jänner soll es hier aber nach einer Umgestaltungsphase unter dem neuen Namen „Strong Me“ weitergehen – die bisherige Mitarbeiterin Jennifer Freisleben wagt den Sprung in die Selbstständigkeit.

Vom EDV-Job zum Fitness-Guru zum Hüttenwirt

Martin Neuhauser, der 2009 nach Jahren in einem EDV-Job in die Fitnessbranche umgesattelt hatte, orientiert sich noch einmal neu. Der Gmünder übernimmt ab April gemeinsam mit Lebensgefährtin Michaela Trisko die auf 902 Metern Seehöhe gelegene Braunberghütte bei St. Oswald (Bezirk Freistadt) im Mühlviertel. Er spricht von einem zufälligen Berufswechsel: „Michaela hat die vorige Saison hier gearbeitet, ich habe bei Besuchen nebenbei mitgeholfen, bin in die Sache reingekippt.“

Die bei Wanderern, Walkern oder auch mit dem Auto aus allen Himmelsreichtungen anreisenden Ausflüglern beliebte Hütte liege in einer „Wahnsinnsgegend“, biete an guten Tagen eine Aussicht bis zum Dachstein. Als das Pachtverhältnis dann neu zu vergeben war, bekam das Duo unter etlichen Bewerbern den Zuschlag. Über den Winter sei hier noch einiges zu tun, danach soll die Hütte in den Dezember hinein betrieben werden.

Warum Neuhauser, der 2022 seinen 50er feiern wird, noch einmal die Branche komplett wechselt? Das Alter spiele natürlich eine Rolle, schmunzelt er, „es macht Sinn, das Studio in jüngere Hände zu legen. Ich war zufrieden mit der geschäftlichen Entwicklung, aber zwölf Jahre sind genug. Und die Hütte ist einfach ein neues Thema, das Spaß macht.“

Das dritte Studio war das erste im Eigentum

Im Chili Gym hatte es der diplomierte Bodyvital- und Ernährungstrainer nach 2009 bis zum Studioleiter gebracht, ehe er sich 2014 in Langschwarza mit dem Therafit selbstständig machte, 2016 das „EMS-Training“ mit elektrischer Muskelstimulation dazunahm und an der „Volksbank-Kreuzung“ in Gmünd einen neuen Standort eröffnete. Im Herbst 2019 übersiedelte er ein paar Meter weiter: Er erwarb das ehemalige Juweliergebäude in der Bahnhofstraße 6, schuf oben zeitgemäßen Wohnraum, richtete unten das Therafit ein.

Dort folgt ihm nun mit Jennifer Freisleben ebenfalls eine Quereinsteigerin nach.

„Starker“ Straßenabschnitt

Die 31-jährige Gmünderin erlernte den Beruf der Schuhmacherin, sattelte vor zwei Jahren zur Personal- und EMS-Trainerin um, nahm eine Teilzeitstelle im EMS-Studio in Zwettl an. Es habe sie aber auch beruflich nach Gmünd gezogen, und der Wunsch habe sich im Herbst mit den Plänen Martin Neuhausers – bei dem sie davor selbst Kundin war – gekreuzt, sagt sie. Mut, das Abenteuer Selbstständigkeit zu wagen, habe ihr letztlich ihr Gatte Rene gemacht, erzählt sie: „Wir haben es uns durchgerechnet und dann die Entscheidung getroffen, es zu probieren. Mir taugt das Training – und was gibt es Besseres, als seinem Hobby beruflich nachgehen zu können?“

Durch den Lockdown hatte sich der Wechsel von Neuhauser zu Freisleben etwas früher als erwartet ergeben, die erzwungene Schließung ermöglichte gleich im November den Start für Renovierungs- und Umgestaltungsarbeiten. Parallel dazu lief die Vorbereitung auf die Selbstständigkeit der Jungunternehmerin, der Studioname „Strong Me“ entstand. „Er soll für ein starkes Ich und ein starkes Selbstbewusstsein stehen. Hierher kommt man, um etwas für sein Wohlbefinden zu machen“, sagt Jennifer Freisleben. Wortspiele mit „Strong Me“ und „Stark-Buch“ auf der anderen Straßenseite sind vermutlich programmiert.

Sie ist bei Neuhauser eingemietet, übernahm von ihm Equipment und Kundenstock. Für die Zeit ab dem geplanten Neustart am 10. Jänner werden bereits Kundentermine eingebucht, als Personal Trainerin vermittelt Freisleben schon Ernährungs- und Trainingspläne und begleitet Übungen zuhause mittels Videokonferenzen.

Training alleine ist Standard

Den Fitnessmarkt in Gmünd erachtet sie trotz zweier weiterer Anbieter nicht als übersättigt: Jeder habe seinen eigenen Schwerpunkt, und sie biete als Einzige im Gmünder Bezirk Training mit EMS-Unterstützung. Dieses sei mit 20 Minuten pro Einheit am Weg unter anderem zu Muskelaufbau und Gewichtsabbau hoch effizient, sagt die zweifache Mutter. Niemand müsse vor Fremden schwitzen, betont sie: Partner oder Freunde können bei Interesse gemeinsam trainieren, an sich sei an Crosstrainer, EMS-Station sowie Rückenmatte zur Tiefenwellenbehandlung (im eigenen Raum) aber jeweils nur eine Person zugleich vorgesehen, „der Kunde steht im Mittelpunkt und wird individuell betreut“.