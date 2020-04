„Entscheidung nicht leicht gemacht"

„Wir haben uns die Entscheidung, die gemeinsam mit den Mitarbeitern und Ausstellern getroffen wurde, wirklich nicht leicht gemacht“, sagt Messeleiter Herbert Schagginger. Ein Ersatztermin im Herbst sei im Raum gestanden, die Wirtschaftlichkeit allerdings als nicht gegeben beurteilt worden. Schagginger: „Die Termine sind im Herbst extrem dicht gedrängt. Dazu kommt, dass noch überhaupt nicht abschätzbar ist, welchen wirtschaftlichen Spielraum Aussteller und Besucher im Herbst haben werden.“

Zweiter Anlauf für Jubiläumsmesse 2021

Die große Jubiläums-Veranstaltung zur 35. Bio- und Bioenergiemesse in Großschönau wurde daher auf Fronleichnam 2021 verschoben.

Die Situation habe keine andere Entscheidung zugelassen, bedauert auch Bürgermeister Martin Bruckner, der die BIOEM einst gemeinsam mit seinem Bruder Josef und weiteren Mitstreitern aus der Taufe gehoben hatte. Der Schaden sei allerdings enorm. „Jeder kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn die Aufbauarbeit eines ganzen Jahres ohne Ergebnis bleibt“, sagt Martin Bruckner, und meint damit nicht nur die ehrenamtliche Arbeit, sondern auch jene, die direkt das Budget belastet: Man rede von den Kosten für zwei Mannjahre, Drittleistungen und unvermeidbare Fixkosten, „hoffentlich entstehen nicht auch noch Stornokosten“.

Bürgermeister: Ehrenamtliches Team nicht alleine lassen!

Um die 300 Ehrenamtliche helfen Jahr für Jahr in der heißen Phase zur Abwicklung der BIOEM mit. Einige davon stehen auch im gemeinnützigen Veranstalterverein mit Funktionen in ihrer Freizeit in der Verantwortung. Diese dürfe man jetzt nicht alleine lassen, mahnt der Chef der 1.200-Seelen-Gemeinde: „Zunächst braucht es eine Schadensanalyse. Dann muss man sich Gedanken machen, was der Verein aus eigener Kraft stemmen kann, und wie der Rest abgefangen werden kann.“

Martin Bruckner hofft auf Unterstützung von Bund und Land. Auch die Marktgemeinde, die durch die BIOEM seit der Mitte der 1980er Jahre am Weg zur Energie-Vorbildgemeinde begleitet und über Niederösterreich hinaus bekannt gemacht wurde, sieht er mit in der Pflicht. Immerhin habe sie seit Jahrzehnten nicht nur durch die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch durch direkte Beiträge wie die Kommunalsteuer von der BIOEM profitiert, „man wird sich einen Weg einfallen lassen“.