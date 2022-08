Die Diplomatin aus Gmünd: Martina Hermann im Porträt

Werbung

Englisch und Französisch beherrscht sie auf hohem Niveau. Italienisch, Griechisch, Bulgarisch und Russisch als Zuhörerin, Chinesisch ist ein Hobby. „Und leider kein Tschechisch“, sagt Martina Hermann. Die gebürtige Gmünderin ist Diplomatin. Nach vierjähriger beruflicher Tätigkeit an der österreichischen Botschaft in Griechenland geht es nun wieder zurück nach Österreich: Über das Abbiegen vom vorbestimmten Weg, eines der spannendsten Länder Europas und Bodenhaftung.

In der Dissertation mit Gmünd beschäftigt

Aufgewachsen ist Martina Hermann in der Neustadt, hat nach der Matura am Gymnasium Gmünd Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert. „Wenn beide Elternteile Lehrer sind, liegt das irgendwie nahe“, sagt sie. Ein Jahr Unterrichten in Waidhofen, dann kam der Wille, vom Naheliegenden abzubiegen. Sie besuchte die Diplomatische Akademie, begann ihre Dissertation über das Gmünder Flüchtlingslager im Ersten Weltkrieg und machte die Aufnahmeprüfung fürs Außenministerium. Dass es klappte, freue sie heute noch.

Nach ihrer Tätigkeit in der Presseabteilung und im Büro des Generalsekretärs des Außenministeriums kam 2014 der erste Auslandsposten: Martina Hermann wechselte als Leiterin des Kulturforums nach Bern. „Es geht dabei um die Vermittlung eines Österreich-Bilds über die Kultur“, erklärt sie. Gerne modern, gerne über Mozart hinaus. Das war ihr auch wichtig, als sie vier Jahre später an die österreichische Botschaft in Griechenland ging. „Heuer haben wir im Rahmen des österreichisch-griechischen Kultursommers 34 Konzerte organisiert“, sagt sie.

Kulturvermittlung gehört zum Job: Diplomatin Martina Hermann mit der Band „Month of Sundays“ beim Jazzfestival Athen. Foto: privat

Dass sie österreichische Kultur gerne vermittelt, merkt man. Aber auch, dass sie sich für die Kulturen anderer Länder interessiert. In Athen hat Hermann als „Erstzugeteilte“ gearbeitet, war in der Hierarchie gleich nach der Botschafterin gestellt. Für eine Diplomatin sei es wichtig, im Land hinzuhören, Ohren und Augen offen zu halten, sagt sie. Und schmunzelt: „Man sollte sein Land gerne vertreten, mir macht es nach wie vor große Freude.“ Dazu gehört auch, über Themen aus der Heimat Bescheid zu wissen: „Die ZiB 2 ist für mich ein Pflichttermin.“

Herausforderungen Europas in Griechenland gespürt

An der Botschaft war Martina Hermann nicht nur für Kulturvermittlung zuständig, sondern hat sich neben politischen und wirtschaftlichen Themen auch vertretungsweise mit konsularischen Themen befasst und etwa zu Beginn der Covid-Pandemie mitgeholfen, Urlauber von Griechenland nach Hause zu bringen. Kaum woanders seien europäische Herausforderungen derart spürbar wie in Griechenland: Migration, Wirtschaftskrise, die Türkei-Frage. „Ich glaube, derzeit gibt es für eine Diplomatin in Europa kein spannenderes Land.“

Nun ist eine mehrjährige Dienstzeit in Österreich vorgesehen, Hermann wird im Außenministerium im Bereich Sicherheitspolitik tätig sein. Der Umzug nach Wien ist geschafft, dazwischen war Zeit für einen Besuch in Gmünd. Vor der Pandemie sei sie ein- bis zweimal jährlich zum Familienbesuch gekommen, zuletzt war das nicht möglich. Aber: Sie achte darauf, dass ihre 15-jährige Tochter bei allen Vorteilen des Aufwachsens im internationalen Umfeld in Österreich verwurzelt ist. „Bodenhaftung ist eine wichtige Qualität“, sagt Martina Hermann – gerne auch im Waldviertler Dialekt.

