„Für Leute wie mich gibt es offenbar nichts zu tun“

„Angeblich werden im Waldviertel händeringend Arbeitskräfte gesucht, und ich suche händeringend nach Arbeit. Aber wie es aussieht, gibt es für Leute wie mich hier trotzdem nichts zu tun“, schüttelt ein Mann aus dem Großraum Gmünd enttäuscht den Kopf. „Leute wie mich“, das meine einerseits sein Alter 50+, sagt der vor über 30 Jahren zugewanderte Kriegsflüchtling zur NÖN, vor allem aber meine es den „Migrations-Hintergrund“. Zuwanderer „haben es einfach schwerer“, kommt von AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Resch Bestätigung, „alleine schon durch den Namen“.

Nach der Flucht: „Geld verdienen, um die Familie zu ernähren.“ Der Mann war mit seiner jungen Familie in den frühen 1990er Jahren aus den Kriegswirren in einer früheren jugoslawischen Teilrepublik geflohen. Die Ausbildungen in der Heimat an Höheren Schulen, vergleichbar mit einer HTL, hatten er und seine Gattin hier nicht anerkennen lassen. Warum? „Es ging darum, durchzukommen... Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren.“ Sie wurden hier sesshaft, kauften ein Haus. Beruflich brachte er seine Ausbildung jahrelang als Techniker, Einkäufer und Bürofachkraft ein, als Sportler engagierte er sich auch auf Landes- und Bundesebene.

Die Kinder gingen ihren Weg, haben inzwischen ihre Ausbildungen abgeschlossen, landeten beruflich und privat in Wien. Die Gattin arbeitet bei einem Betrieb im Bezirk. In der Coronazeit warfen ihn schließlich gesundheitliche Einschnitte zurück. Er musste auf Reha, darf sich körperlich nun nicht mehr voll belasten. Für viele am Arbeitsmarkt ausgeschriebene Tätigkeiten sei das aber kein Problem, betont er, die zuletzt ausgeübten Tätigkeiten könne er auch laut Arbeitsmediziner uneingeschränkt ausführen.

Jobs trotz Absage monatelang ausgeschrieben. Im Frühjahr 2023 begann er wieder mit der Arbeitssuche, nachdem ihn der bislang letzte Arbeitgeber vor der Reha gekündigt hatte. Er bewarb sich für mehrere Jobs im Waldviertel, deren Ausübung er sich zutraut. Aber: „Nur Absagen, großteils, ohne mich überhaupt einzuladen.“ Bei einem Betrieb wurde er dreimal eingeladen, lernte die Abläufe kennen, ging von einer Zusage aus – und davon, dass die Führung abwog, für welchen von zwei Jobs sie ihn einsetzen wolle. Dann kam die Absage: keine passende Stelle. Erfahre er Gründe für Absagen, so werde auf das Alter verwiesen, „zu knapp vor der Pension“. Jobs blieben dann teils monatelang ausgeschrieben, einer durchgehend seit Mai. Es gab also offenbar auch keine Alternative.

Ein Firmenchef, den er auch privat kenne, habe schließlich im Vertrauen eingeräumt, dass das Problem der Migrations-Hintergrund sei – der stoße in Belegschaften zunehmend auf Gegenwehr. Vorgesetzte würden dem Druck aus den eigenen Reihen schließlich nachgeben.

Sich zuhause einfach nutzlos fühlen. AMS-Bezirkschef Harald Resch kennt den Fall, stuft ihn auf NÖN-Nachfrage nicht als Einzelschicksal ein. „Natürlich gibt es immer solche und solche. Aber eine nicht kleine Personengruppe will und kann arbeiten, fühlt sich zuhause einfach nutzlos, hat jedoch keine Chance auf einen Job“, sagt Resch.

AMS-Bezirkschef Harald Resch: „Menschen mit Migrations-Hintergrund haben es schwerer. Da ist einfach eine Hemmschwelle, warum auch immer." Foto: Markus Lohninger

Das Alter spiele immer eine Rolle, „obwohl das in dem Fall ja kein Alter in dem Sinn ist. Der muss noch gut zehn Jahre lang arbeiten für einen Pensionsanspruch.“ Habe jemand über 50 noch gesundheitliche Probleme, dann verschärfe das die Situation – im Fall eines Migrations-Hintergrundes erfahrungsgemäß sogar drastisch. „Menschen mit Migrations-Hintergrund haben es einfach schwerer, alleine schon wegen des Namens“, attestiert Resch: „Da ist eine Hemmschwelle, warum auch immer. Manche Unternehmer geben das zu – sie warten lieber ab und nehmen niemanden, wenn sie sich nicht hundertprozentig sicher sind.“

50+, nicht voll belastbar, Zuwanderer: Größte Gruppen beim AMS. Sei die Personalnot aber so groß wie vielfach dargestellt, dann führe an den genannten Gruppen einfach kein Weg vorbei, sagt Harald Resch. Sehr viele Junge sind am Arbeitsmarkt im Waldviertel nach den Abwanderungs-Wellen nicht verfügbar, Ältere verabschieden sich in großer Zahl in den Ruhestand. Das Arbeitskräftepotenzial wird in Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit und hohen Stellenangebotes also eher geringer als größer. Resch: „Wir werden uns früher oder später mit dem, was am Arbeitsmarkt verfügbar ist, arrangieren müssen.“

In Zahlen: Hatte der Bezirk Gmünd per Ende Juli 709 vorgemerkte Arbeitslose, so waren 310 davon in der Altersgruppe 50+ und 256 gesundheitlich eingeschränkt. 119 werden als „AusländerInnen“ geführt – das sind 30 mehr als im Juli 2022, wobei die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk insgesamt nur um 35 anstieg. Mit Ende Juni lag die Arbeitslosenquote im Bezirk bei 4,3 Prozent, jene in der Kategorie 50+ bei 6,1 und jene unter „AusländerInnen“ bei 11,2 %. Dem gegenüber stehen immerhin gut 350 als offen und sofort besetzbar gemeldete Stellen.

AMS-Bezirkschef: „Einfach mal probieren.“ AMS-Geschäftstellenleiter Resch rät Personalchefs, es bei Arbeitslosen der genannten Gruppen „einfach mal zu probieren und über den Tellerrand zu schauen, vor allem wenn man sonst sowieso niemanden hätte“. Er verweist auf Förderungen für ältere Arbeitssuchende oder Langzeitarbeitslose auch im kommenden Jahr.

Etwaige Bedenken, Menschen mit Behinderten-Status wegen des Kündigungsschutzes nicht mehr freisetzen zu können, seien unbegründet. Bei Personen, die diesen Begünstigtenstatus schon bei Dienstantritt haben, wird der Kündigungsschutz erst nach vier Beschäftigungsjahren wirksam. Dem stehen Förderungen und steuerliche Vorteile gegenüber. Erfolgt die Zuerkennung eines Behindertenstatus im Job, so wirkt der Kündigungsschutz nach Ablauf eines halben Jahres.

Immer noch genug Zeit also, um herauszufinden, ob jemand als Arbeitskraft welcher Herkunft und welchen Alters und welcher gesundheitlichen Verfassung auch immer zum Betrieb passt oder nicht.