Feier-Hattrick für Nagelberger: 90er, 70 Jahre Musik, 65 Jahre Ehe

Werbung

Der 90-jährige Johann Kralicek aus Alt-Nagelberg brennt schon sein ganzes Leben für eine große Leidenschaft: die Musik. So arbeitete er gleich nach Abschluss des Gymnasiums in der Glasfabrik Stölzle: „Es musste Geld her für mein Hobby, die Musik!“

Mit 19 wurde er Mitglied der legendären „Müller-Combo“, blieb 25 Jahre dabei. Zwischendurch gründete Hans Kralicek seine eigene Musikgruppe namens „Melodika“, später das „Nordwald Echo“. Selber spielte er Schlagwerk und Orgel, Letztere war ihm am liebsten, weil das Schlagwerk in den elektronischen Geräten später eingebaut war: „Da musste ich nur die Tasten drücken, das war keine Anstrengung.“ Seit 1974 ist Johann Kralicek aktives Mitglied der Trachtenkapelle Brand, auch heute noch ist er fallweise bei Ausrückungen dabei und schlägt das Becken. „Ich habe ein Bandscheibenproblem, da kann ich die große Trommel nicht mehr tragen“, bedauert er.

Natürlich hat er viel Lustiges und weniger Lustiges erlebt. Nach einem Begräbnis wurden beim Umtrunk einige gemütliche Lieder gespielt, da meinte ein Feuerwehrmann, so wolle er es bei seinem Begräbnis auch haben. Diese Aussage bewegte Kralicek sehr. Ein Musikerkollege erzählte vom Möbeltransport ins neu errichtete Musikerheim vor etwa 30 Jahren, bei dem der mit den von Kralicek gefertigten Möbeln beladene VW-Bus umkippte.

Bei der großen Feier hielten die Söhne Wolfgang und Robert eine Laudatio. Kralicek ist ein geselliger Mensch, die Musik erfüllt sein Leben. Mit 87 Jahren ließ er sich an beiden Knien operieren, um wieder tanzen zu können – bei der Feier zum 90er und zur Eisernen Hochzeit schwang er mit Gattin Angela das Tanzbein. K. Tröstl

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.