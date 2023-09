„Was wurde aus...“ dem Urgestein des SCU Nondorf?

Johann „Honsa“ Ledermüller gilt beim SCU Nondorf als Urgestein, im Ort kennt ihn praktisch jeder. Der 72-Jährige beendete zwar als Aktiver aus Verletzungsgründen schon mit 30 Jahren seine Karriere, übernahm beim Verein aber verschiedene Funktionen. In den 1970er Jahren als Nachwuchstrainer wurde er in allen Altersstufen Meister. Später in der Kampfmannschaft war ein Großteil der von ihm ausgebildeten Youngsters an Bord. In der Saison 1978/79 erreichte Nondorf in der Unterliga den 4. Platz und wurde noch vor Gmünd, Schrems und Litschau bester Waldviertler Verein. Sechs Jahre war er als Sektionsleiter tätig, vier Jahre Subkassier im Verein.

Jetzt sitzt er regelmäßig in Nondorf und Schrems im Zuschauerraum, um seinen Enkerln beim Kicken zuzuschauen. Mit seiner im Vorjahr verstorbenen Gattin hat er zwei Kinder und fünf Enkerl. Seit kurzem ist er Urgroßvater von Fabio. Beruflich war der gelernte Maschinenbauer bei Ergee Betriebstechniker. Er pendelte sieben Jahre nach Tschechien, um beim Aufbau eines Werks mitzuwirken. Aus dieser Zeit stammt sein Spitzname Honsa, eine in Tschechien übliche Abkürzung für Hans bzw. Jan.