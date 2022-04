Was wurde aus dem „Pepi“ aus Seyfrieds?

Geboren und aufgewachsen in Seyfrieds, war Josef Pils schon als Jugendlicher im Dorfleben aktiv. Beruflich trat er 1954 als Straßenwärter in den Landesdienst, war später im Streifendienst der Straßenmeisterei Schrems, ehe er 1999 nach 45 Dienstjahren in Pension ging. Neben seiner Berufstätigkeit brachte sich „der Pepi“ in einigen Ämtern und Institutionen ein, so zehn Jahre als Gemeinderat in Seyfrieds und nach der Gemeindefusion zwölf Jahre in Heidenreichstein. Die Feuerwehr seines Heimatorts war und ist ihm ein großes Anliegen: Eben erst wurde er für 60-jährige Floriani-Tätigkeit geehrt. Seit Jahren Mitglied des Seniorenbundes, war Pils dort einige Zeit „Vertrauensmann“.

Heute betreibt er als Jäger und Heger mit Kollegen die Jagdgesellschaft Seyfrieds-Haslau, für seine Verdienste wurde er mit dem „Goldenen Bruch“ ausgezeichnet. Als Umweltschützer reinigt Pils zweimal im Jahr die Straßenränder zwischen Sey frieds und Heidenreichstein von weggeworfenem Müll. Trotz all dem kommt beim Pepi kein Stress auf: „Für den Kaffeehausbesuch am Vormittag muss immer Zeit sein.“

