Wenn Christian Pöpperl um sieben Uhr morgens in seinen Arbeitstag startet, dann tut er, was viele andere nur in ihrer Freizeit machen können: Er dreht eine Runde durch die größte Privatbrauerei Österreichs. „Ich spreche mit den Leitern der einzelnen Abteilungen, um mir ein Bild zu machen, wie es aussieht“, sagt er. Der aus einer Weitraer Bierbrauer-Dynastie stammende Pöpperl ist Braumeister bei der Salzburger Brauerei Stiegl, als einer der drei Geschäftsführer für das Brauerei- und Getränkegeschäft zuständig.

„Thema Bier liegt mir am Herzen.“ Sein Beruf scheint mehr als nur Berufung zu sein, das Brauen von Bier vielmehr im Blut zu liegen: Bis zur Übernahme durch Zwettler Bier im Jahr 2003 gehörte die Weitraer Brauerei der Familie Pöpperl. „Meine Eltern haben niemals gesagt, dass ich in eine Brauerei gehen muss“, erinnert sich Christian Pöpperl zurück. Passiert ist es dann trotzdem. Durch die Mitarbeit im Familienbetrieb sei er ins Geschäft hineingewachsen: „Ich habe gemerkt, dass mir das Thema Bier am Herzen liegt und meine Leidenschaft ist.“

Für ein Praktikum gekommen – um zu bleiben. Es folgte das Studium „Brauwesen und Getränketechnologie“ an der TU München im bayerischen Freising. 1994 gestaltete und betreute Pöpperl im Zuge der NÖ Landesausstellung in Weitra eine Bierausstellung. Ein Jahr später ging es nach Salzburg – ein Zufall. „Nach dem Studium habe ich beschlossen, ein Praktikum in einer anderen Brauerei zu machen und habe mich bei der Murauer Brauerei beworben.“ Das Problem: Pöpperl wollte nur für eine begrenzte Zeit bleiben. Murauer erkannte aber sein Talent: „Von dort entstand dann der Kontakt zur Brauerei Stiegl. Die Idee war, nur ein paar Lernjahre dort zu machen.“ Heuer feierte Christian Pöpperl sein 25-jähriges Firmenjubiläum in Salzburg. Er war gekommen, um zu bleiben. Entgegen dem ursprünglichen Plan.

„Für mich gibt es keinen Stillstand. Ich glaube: Fertig ist man nie.“Christian Pöpperl über den Drang zur steten Weiter-Entwicklung guten Bieres

Ungewisse Zeiten für kleine Brauereien. Eigentlich wollte er nach Weitra zurückkehren, um die elterliche Brauerei zu übernehmen. Doch er blieb bei Stiegl – warum? „Ich habe hier gute Perspektiven und viele Möglichkeiten gesehen. Andererseits war für mich zum damaligen Zeitpunkt nicht klar, ob ich die Brauerei in Weitra in eine gute Zukunft führen kann“, erklärt Pöpperl.

Zu schwierig sei die Ausgangslage – mit Vertriebsstruktur und einsetzendem Wirtesterben – für kleine Brauereien gewesen. Wenn er jetzt nach Weitra blickt, ist er mit der aktuellen Lösung zufrieden: „Es war mir wichtig, dass die Brauerei weiter besteht und der Braustandort erhalten bleibt.“

Er selbst hat indes bewiesen, dass er sogar das Zeug zur Führung einer großen Brauerei hat. Pöpperl hat als Abteilungsleiter begonnen, ist vom Qualitätsmanagement über die Abfüllung und Verpackung 2009 schließlich zum ersten Braumeister aufgestiegen. Ihm unterstehen nun etwa hundert Mitarbeiter. „Braukunst auf höchster Stufe“ heißt der Werbeslogan von Stiegl – firmenintern hat der aus der ältesten Braustadt Österreichs zugereiste Braumeister die höchste Stufe im Jahr 2012 mit dem Einzug in die Geschäftsführung erklommen. Für ihn sei das unerwartet und ungeplant gekommen, sagt Pöpperl. Dass der Braumeister bei strategisch wichtigen Dingen im Unternehmen mitreden kann, sei alles andere als selbstverständlich.

Zurück zur morgendlichen Brauerei-Runde. Der Rundgang durch die Brauerei gehört fix zum Arbeitstag, danach verläuft er unterschiedlich: mal Verkostungen, mal Meetings. Zu Wochenbeginn wird für die Produktfreigabe verkostet, am Freitag steht die Verkostung abgefüllter Biere an. Unter der Woche gibt es immer wieder Blindverkostungen, um die eigenen Biere mit denen der anderen Brauereien zu vergleichen.

Ganz schön viel Biertrinken also? „Ich genieße Bier maßvoll“, sagt Pöpperl. Er war bei der Kreation des neuen Hellen federführend – betont aber auch: „Es ist wichtig, dass man in der Produktentwicklung ein gutes Team hat.“ Es gelte, die Wünsche der Konsumenten zu erkennen und deren Bedürfnisse zu erfüllen.

Es gehört also auch ein bisschen Feldarbeit dazu. In doppelter Hinsicht: „Für den Braumeister beginnt die Tätigkeit beim Rohstoff am Feld – welche Gerstensorten, welche Hopfensorten werden verwendet?“ Inzwischen gehöre das Nachhaltigkeitsmanagement genauso zum Beruf des Braumeisters, es gehe um die richtige Boden- und Kreislaufwirtschaft, den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Rundes Jubiläum, runder Geburtstag, rundes Bier. 2020 ist nicht nur das Jahr seines 25. Jubiläums bei Stiegl, sondern auch das seines 50. Geburtstages. Passend dazu gab es ein neues Bier. Das Besondere daran? „Es ist irrsinnig frisch. Die Leute haben Appetit auf den nächsten Schluck.“

Die „Drinkability“ sei beim Bier entscheidend. „Gutes Bier macht für mich aus, wenn es trinkbar ist“ – also das „Runde und Harmonische“. Sehr aromatische Biere brauche es aber auch – etwa als Begleitung zu manchen Speisen. In seiner Stimme schwingt viel Faszination mit, wenn Christian Pöpperl über Bier spricht – und nach wie vor ein Dialekt, der dem Waldviertler Ohr bekannt vorkommt.

Draht zur Heimat nie abgerissen. Zu Weitra habe er noch immer einen starken Bezug, sagt Christian Pöpperl. Seine Eltern leben hier und auch der Freundeskreis führt ihn öfter her – sofern es die Zeit zulässt. „Ich bin gerne dort, mir gefällt das Waldviertel gut. Für mich ist das eine Entschleunigung.“ Er schätze die Kombination aus urbanem Salzburg und ländlichem Weitra. Den Wohnsitz im Waldviertel möchte er im Ruhestand intensiver nutzen.

Bis dahin soll die Zeit aber noch voll genutzt werden. Und wenn es dann einmal so weit ist, „möchte ich das Gefühl haben, dass ich alles gegeben habe und mich immer darum bemüht habe, gutes Bier zu brauen. Für mich gibt es keinen Stillstand. Ich glaube: Fertig ist man nie.“ Die Uhr zeigt 16.30 Uhr an, wenn der Arbeitstag von Christian Pöpperl zu Ende geht. Oft wird es auch 19 Uhr. Ein Feierabendbier ist aber fix.