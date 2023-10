Jubiläum 40 Jahre Volkshilfestation Gmünd gefeiert

Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums kamen auch zahlreiche Gemeindevertreter zur Feier im Gmünder Kulturhaus. Foto: Karl Tröstl

D ie österreichische Volkshilfe wurde vor über 75 Jahren gegründet und vor nunmehr 40 Jahren eine Ortsgruppe in Gmünd. Daher lud man am Freitag zu einem gemeinsamen Nachmittag in das Kulturhaus ein.