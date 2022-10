45 Jahre Bläsergruppe Hoheneich: „Für jeden soll was dabei sein“

Der „Musikverein Bläsergruppe Hoheneich“ feiert heuer sein 45-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum spielen die Musiker – aktuell 23 Frauen und 24 Männer – drei Konzerte.

Der Geburtstag der „Bläsergruppe Hoheneich“ ist der 20. November 1977, an dem die erste Probe mit dem musikalischen Leiter Anton Gabler stattfand. Die Wurzeln reichen ins Jahr 1969 zurück, als sich Erwin und Oswald Maar, Johann Filler und Max Riedl zum gemeinsamen Musizieren trafen. Beim ersten öffentlichen Auftritt dieses Ensembles im Mai 1974 war auch schon Martin Hemmer dabei. Seit 1997 ist Hemmer Kapellmeister, stellvertretend führen in jüngerer Zeit auch Maria und Lukas Ledermüller den Taktstock. Lukas hat kürzlich seine Ausbildung zum Kapellmeister begonnen.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres wurde beim Ostergottesdienst die „Europa-Messe“ von Franz Nagel gespielt. Höhepunkt ist ein Konzert am 29. Oktober um 19 Uhr im Turnsaal der Volksschule Hoheneich. Blasmusik vom traditionellen Marsch bis zu modernen Stücken, von ruhig bis schwungvoll, sollen laut Obmann Fritz Prager – ebenfalls seit 1977 dabei – für gute Stimmung sorgen.

Am 20. November schließlich gestalten die Musiker die Cäcilia-Messe in der Wallfahrtskirche. Das hat Tradition: Bereits seit 20 Jahren gedenken sie an ihrem „Geburtstag“ auf diese Art der Schutzpatronin der Kirchenmusik.

