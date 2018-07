50 Jahre Kultur- und Verschönerungsverein Hirschbach.

Bei der 300 Jahr Feier der Marktgemeinde im Jahre 1966, wurde über eine Gründung eines solchen Vereines gesprochen und 2 Jahre Später war es soweit.

Durch die Gründung des Vereines und seine fortwährenden Aktivitäten, hat man Hirschbach zu einem kulturellen Mittelpunkt des Waldviertels gemacht. Die Idee, zahlreichen Veranstaltung durchzuführen, um Besucher in den Ort zu locken, ist voll aufgegangen. Es wurden jede Menge Theaterausführungen gemacht und so immer mehr Besucher angelockt. Auch sind Musikveranstaltungen weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und gerne besucht. In den letzten Jahren kamen immer mehr hochgradige und bekannte Künstler in den Ort in den Kultursaal. Die örtlichen Musiker nehmen laufend an Bewerben teil und vieles mehr. Bei der Jubiläumsfeier zum 50jährigen Bestehen der Kultur- und Verschönerungsverein, am 15. Juli, waren sehr viele Besucher gekommen und es wurde neben dem Festakt auch viel Kulinarisches geboten. Jäger, Fischer und Bauern haben viele Schmankerl vorbereitet.