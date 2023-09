„WOiF“-Gin: Was „G'scheites“ probiert - und dabei geblieben

Mitten in die Feier in der „Woifshöhle“ platzt die frohe Kunde aus Wien: Eines der schillerndsten Lokale der Bundeshauptstadt will ein Produkt der „WoifGin GmbH“ ins Sortiment aufnehmen. Die Gin-Senkrechtstarter aus Mistelbach (Gemeinde Großschönau) klatschen ab – die Nachricht ist das i-Tüpfelchen zum Jubiläum nach zwei bewegten Jahren, in denen ihr Bio-Wacholderbrand seinen Platz am starken und dicht besetzten Gin-Markt fand.

„Einmal was G’scheites probieren.“ Dabei war die Intention der Firmengründer Markus Peherstorfer und Hubert Krenn († 2021) im Jahr 2020 wie berichtet eigentlich nur gewesen, „einmal was G’scheites“ zu probieren. Die Nachbarn, der eher von der technischen Seite kommende Peherstorfer und der im Brennen erfahrene Krenn, brannten also erstmals Gin. Den klassischen London Dry tauften sie nach nächtelangem Herumtüfteln in Anlehnung an den zwei Jahre davor ins Waldviertel zurückgekehrten Wolf auf „WOiF“. Der stieß im Bekanntenkreis auf derart positive Resonanz, dass es rasch in den Verkauf ging.

Ein hochwertiges, handgemaltes Logo entstand, erste Auszeichnungen bei Wettbewerben wurden eingefahren, die Bio-Zertifizierung in Angriff genommen – die „Botanicals“ kommen von Sonnentor bzw. Bioservice Zach in Schrems. Ein Investor stieß dazu, das Team wurde um Jürgen Pricken und Jürgen Hofmann erweitert, die WoifGin GmbH gegründet. Hofmann wurde erster Fulltime-Angestellter, mittlerweile komplettieren zwei Teilzeit-Kräfte die Mannschaft.

Vom Saustall ging es an den Kuhstall. Parallel dazu wurde mit sehr intensiven Eigenleistungen der frühere Saustall am Hof in Mistelbach zur „Woifshöhle“ als attraktiver Raum für Produktion, Veranstaltungen & Verkostungen umgerüstet. Zuletzt waren der frühere Kuhstall samt kleinem Freilauf an der Reihe – innen konnte zur Jubiläumsfeier bereits das herbeigesehnte Lager mit Verpackungsstation, Abfüllung, Raum zur Produktentwicklung und Rampe für die Anlieferung hergezeigt werden, außen ein überdachter Bereich als zusätzliche Lagerstätte und Raum für Festivitäten.

Baulich soll somit Ruhe einkehren, alles andere bleibt in Bewegung. Getüftelt wird immer: Zum Woif stießen neben „LuXX“ (ebenfalls bio), „FiNK“ (Sloe Gin), Kräutersalz, Shirts & Kappe auch der Bio-Glüh-Gin „HiASCH“ und in Zusammenarbeit mit Neper Destillate aus der Bio-Destillerie Reif in Großreichenbach der „NEPoLUXX“, eine kurkumabetonte Cocktailmischung zum selbst Fertigmischen mit Soda, Minze & Eiswürfel. Nepoluxx wurde zuletzt noch um die „Spritzzz“-Variante als fertiger Drink im Fläschchen mit sieben Volumsprozenten erweitert – nachfragebedingt, sagt Jürgen Hofmann.

Sehr viele Gedanken kreisen aktuell auch um das Thema Nachhaltigkeit, es geht um allerlei Bereiche vom Glas über die Verpackung bis zum Etikett.

Neue Partner, neue Märkte. Als Partner wurde auch Bitterlimonaden-Marktführer Schweppes gewonnen. „Eine super Spirituose, die man nur mit dem Besten mischen sollte“, schmunzelt Benjamin Biberich, Gebietsmanager für Drinks & More bzw. Schweppes. Peherstorfer: „Gin und Tonic, da kann man sehr viel falsch machen“, die Zusammenarbeit mit Schweppes sei aber gut und auf Augenhöhe. Beim Gin habe man sich dem Richtigmachen durch Reduktion auf das Wesentliche genähert – so fließen in den Woif nur neun Botanicals. Ursprünglich seien es 27 gewesen.

Käuflich erwerbbar sind Woif & Co mittlerweile neben der Woifshöhle und dem Webshop in etlichen regionalen Läden, ausgewählten Märkten von Spar bzw. Eurospar, Unimarkt, Metro, Nah & Frisch. Serviert wird Gin aus Mistelbach in Bars & Restaurants in Nieder- und Oberösterreich, Wien, Tirol und Vorarlberg, bei Festen und Messen. Fix sind für heuer unter anderem Stände bei den Adventmärkten Weitra und Grafenegg. Für das dritte Jahr wird erstmals auch ein Auge auf den großen bayrischen Markt geworfen.

Erste Woif-Lederne „läuft in New York herum“. Die aktuellste Entwicklung geht indes auf eine weitere neue Partnerschaft zurück: Die Weitraer Trachten-Vorreiterin Elfi Maisetschläger hat die Woif-Lederhose kreiert. Der Verkauf soll demnächst bei Maisetschläger und im Woif-Webshop anlaufen. Hofmann hat sich für die Jubiläumsfeier bereits das schicke neue Beinkleid angeschafft. Der Prototyp ist es nicht, lacht er: „Das erste Exemplar läuft mittlerweile in New York herum.“