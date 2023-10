Von der „Notkirche“ zum „Dom des Waldviertels“

In der Pfarre Gmünd-Neustadt gab es gleich zweifach Grund zum Feiern: Vor 75 Jahren wurde die Pfarre gegründet, die Herz-Jesu-Kirche wurde vor 70 Jahren geweiht. Am 1. Oktober wurde im Beisein von Baumeister Franz Graf, der in seinen Lehrjahren am Kirchenbau mitgearbeitet hat und seither eng mit der Pfarrgemeinde verbunden ist, ein Jubiläumsgottesdienst gefeiert. Dabei wurde auch Pater Felix Rehbock, Provinzial der Mitteleuropäischen Provinz der Oblatengemeinschaft, begrüßt. Solisten, Chor und Orchester der Pfarre Gmünd-Neustadt sorgten mit Mozarts „Krönungsmesse“ und „Laudate Dominum“ für eine würdige, imposante Gestaltung.

Pfarrer P. Georg Kaps in seiner Begrüßung: „Die Herz-Jesu-Kirche ist zu einem wahren Symbol für unsere Gegend geworden und unsere Pfarrgemeinde zu einem Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen.“ Provinzial Rehbock sprach in seiner Predigt die Pfarrgemeinde direkt an, stellte das Symbol des Sterns in den Mittelpunkt: „Wenn wir uns an diesem Stern, der Jesus ist, orientieren, finden wir den Weg in die Zukunft.“

Jeden Sonntag wurde seit 1921 in einer adaptierten Baracke des ehemaligen Flüchtlingslagers ein Gottesdienst für den neuen Stadtteil gehalten. Die aufstrebende Seelsorge in der Neustadt legte 1948 den Grundstein für die eigene Pfarrgemeinde. Mit der Seelsorge wurden die Oblatenmissionare beauftragt, die seither auch in Gmünd-Neustadt wirken. Der damalige Pfarrer, Pater Richard Wagner, machte sich umgehend daran, die baufällige „Notkirche“ durch eine neue Kirche, den späteren „Dom des Waldviertels“, zu ersetzen. Am höchsten Punkt der Stadt errichtet, wurde die Herz-Jesu-Kirche Anfang Oktober 1953 geweiht.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer: „Unsere Herz-Jesu-Kirche gehört zu den bedeutendsten Gebäuden im Ortsbild unserer Stadt, sie ist für viele Menschen aus Gmünd und der ganzen Region ein Ort der Besinnung und Zuflucht, ein Ort, an dem sich die Menschen zu Hause und geborgen fühlen.“