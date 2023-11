70 Jahre: Versichern aus Familientradition bei den Müllers

Als Karl Müller in den frühen 1950er Jahren von seinem Wohnhaus in Lauterbach aus unzählige Motorrad-Kilometer zu Kunden absolvierte, da ging es im Wesentlichen um das Versichern gegen Feuerschäden. Dann erst – Müller war längst auf einen schwarzen VW-Käfer umgesattelt – kam die Vorsorge gegen andere Risiken auf.

Zwei Generationen später ist das Versichern bei den Müllers immer noch Familiensache, sind manche Familien der ersten Stunde immer noch als Kunden dabei. 70 Jahre, nachdem für Karl 1953 der Ausweis inklusive Vollmacht der damaligen Ersten Allgemeinen (heute: Generali) ausgestellt wurde, sprechen die Enkelsöhne jedoch von einer Branche im Wandel.

„Heute reden wir von grober Fahrlässigkeit, optischen Schäden, Unterbrechungsschäden, Cyberrisiken – alles Punkte, die man mit Zusatzdeckungen absichern kann und sollte“, sagt Maximilian Müller. Und sein Bruder Daniel: „Der Unterbrechungsschaden nach einem Feuer ist teils höher als jener des Feuers selbst.“ Der Markt sei größer, vielfältiger, volatiler geworden. Umso mehr brauche es den Vermittler zwischen Versicherten und Versicherungen für die Erstellung von Risikoanalysen, Deckungskonzepten, Vertragsüberprüfungen oder Schadenbetreuung.

Damit kommt die zweite Generation ins Spiel: Karl-Heinz Müller wagte 2000 nach 25 Jahren bei der Generali – zuletzt wie einst sein Vater als Bezirksdirektor in Gmünd – den Sprung in die Selbstständigkeit als Makler. Er hatte noch die Zeit miterlebt, als nebenberufliche Ortsvertreter ohne tiefergehendes Fachwissen Kontakte zwischen Kunde und Vermittler herstellten, der Weg zur Versicherung bei ähnlichen Prämien und Deckungsumfängen oft über persönliche Sympathie führte. „Man hat aber gemerkt, dass sich die Branche ändert“, sagt er heute. Das Modell der Ortsvertreter sei nach einer Gesetzesverschärfung ausgelaufen. Dazu sei ein verschärfter Wettbewerb durch neue Versicherungen mit Dumpingpreisen gekommen: „Es wurde immer schwerer, Kunden optimal zu betreuen, wenn man nur für eine Versicherung tätig war.“

Etwa 2.000 Kunden. Als selbstständiger Makler arbeite er seither auf Provisionsbasis – ohne Kosten für Kunden – mit allen wesentlichen Versicherungen zusammen, könne sich aber ausschließlich dem Interesse der Versicherten verpflichtet fühlen. 70 Jahre, nachdem sein 2016 verstorbener Vater als Versicherer gestartet hatte, bezeichnet sich auch Karl-Heinz Müller bereits als „Pensionsbezieher“, ist als Gesellschafter aber weiterhin für die VBM Versicherungsmakler GmbH in Weitra mit etwa 2.000 Kunden aus Österreich, Deutschland, Tschechien und Italien tätig. Die Geschäfte führt mittlerweile sein Sohn Daniel (30), dessen Bruder Maximilian (25) ist als Makler angestellt.

„Art Anwalt für die Versicherten.“ Dem Makler falle in einem dichter werdenden Versicherungs-Dschungel zunehmend die Rolle einer „Art Anwalt für die Versicherten“ zu, sagen die Müllers. Geschäftsführer Daniel Müller: „Die zentrale Frage betrifft die konkrete Gestaltung von Versicherungsverträgen – ob alle Risiken erkannt und richtig erfasst sind.“ Dazu bedürfe es des persönlichen Gesprächs mit dem Kunden. Der Abschluss sei online einfach, der erste Schaden aber häufig schon das erste Problem. Dass Verträge durch Versicherungen nach Schadensfällen gekündigt wurden, hat Karl-Heinz Müller von früher nicht in Erinnerung, „solange nichts ganz Extremes war“. Heute sei es nicht mehr ungewöhnlich. Im besten Fall könne die Kündigung durch eine „Sanierung“ – eine Prämienanpassung – abgewendet werden, sagt Maximilian Müller. In zwei Dritteln der Fälle werde durch Vermittlung von VBM sogar die Anpassung verhindert.

Wohin die Reise geht? Für das Unternehmen selbst erwarten die Müllers eine personelle Aufstockung von derzeit vier Köpfen auf zumindest fünf. Eine Verstärkung fürs „Backoffice“ ist schon als dringlich eingestuft, das Büro wird aktuell um zwei Räume erweitert. Wichtig sei aber, dass gegenüber Kunden das Familientrio als Ansprechpartner bestehen bleibe.

Inhaltlich wird erwartet, dass der Bedarf nach fachlicher Beratung in Zukunft weiter steigt – zumal es für manche Bereiche schwerer werde, überhaupt noch Versicherer zu finden. Die richtige Argumentation gewinne da an Bedeutung.

Keine Versicherung für Disco. Für holzverarbeitende Betriebe wie Sägewerke seien neue Abschlüsse wegen massiver Auflagen kaum mehr möglich, man müsse zunehmend auf Spezialversicherungen ausweichen. Für eine bestehende Disco mit einem neuen Betreiber habe im Vorjahr bei keiner wesentlichen österreichischen Versicherung ein Angebot erwirkt werden können, es musste nach Deutschland geschielt werden. Als Nächstes könne es die Lebensmittel-Branche erwischen, fürchtet Daniel Müller: „Unter anderem wegen Haftpflicht-Ansprüchen wird es jetzt schon schwieriger.“