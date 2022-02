Heidenreichstein feiert 90 Jahre „Stadt“

2022 steht bekanntlich im Mittelpunkt einiger Jubiläen. Neben „100 Jahren Niederösterreich“ oder 20 Jahre Euro hat auch Heidenreichstein Grund zum Feiern: 90 Jahre ist es her, dass die damalige Marktgemeinde unter Bürgermeister Alois Danzinger zur Stadt erhoben wurde. Dieses Ereignis wurde 1932 in der schwierigen Zwischenkriegszeit mit einer Stadterhebungsfeier samt Waldviertelausstellung zelebriert, was viele Besucher in die Burgstadt lockte.

Erste Siedlung im zwölften Jahrhundert

Mit der Erbauung der Burg durch den Grafen Heidenreich entstand etwa um 1160 eine Siedlung, die im Jahr 1205 als Heidenreichstein erstmals urkundlich erwähnt und im Jahr 1369 zum Markt erhoben wurde. Die damalige zentrale Lage Heidenreichsteins an der alten Reichsstraße nach Prag bedeutete Anschluss an die weite Welt, Informationen über die Geschehnisse und Verstrickung mit dem Handel. So entwickelten sich hier schon im frühen 17. Jahrhundert eine Flachsspinnerei, Flachs- und Baumwollwebereien. Um 1880 begann eine große Umwandlung in der Struktur des Marktes. Es entstanden die ersten, vor allem textil- und metallverarbeitenden Betriebe. 1932 wurde Heidenreichstein infolge seiner großen wirtschaftlichen Bedeutung zur Stadt erhoben. Das ehemalige Marktwappen, die Heilige Margaretha, wurde als Stadtwappen übernommen. Die Stadtfarben sind seither weiß-rot-grün.

Zentrum der Textilindustrie

Inklusive der in den 1960er und 1970er Jahren eingemeindeten Katastralgemeinden lebten am heutigen Gemeindegebiet damals an die 5.500 Einwohner. Neben großen Fabriken wie der Eisert oder der Patria waren an die 115 Gewerbebetriebe auch als Arbeitgeber für die Region wichtig. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich Heidenreichstein stetig weiterentwickeln und wurde Mitte der 1970er Jahre, als elf Katastralgemeinden eingegliedert wurden, ein Zentrum der Textilindustrie mit einigen Webereien und Strickwarenerzeugern sowie Metallwaren-Firmen, die als Arbeitgeber in der Region über viele Jahre hinweg eine wichtige Stellung innehatten.

Durch wirtschaftliche Krisen bedingt, mussten viele Unternehmen im Laufe der Zeit schließen, was sich auch in der Bevölkerungsdichte der Burgstadt niederschlug, wo im Jahr 2019 nur mehr knapp 4.000 und mit Jahresbeginn 2022 weniger als 3.900 Hauptwohnsitzer zu Buche standen.

Jubiläumsfest geplant

Zum Anlass des 90-Jahr-Jubiläums wurde der heurige Gemeindekalender mit Fotos von damals gestaltet und gewährt interessante Einblicke in längst vergangene Zeiten. Parallel dazu hat sich seitens der Gemeinde ein Arbeitsteam unter der Führung von Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger (ÖVP) gebildet, das schon an einem ausgiebigen und attraktiven Programm zum Jubiläum der Stadterhebung arbeitet. Dafür vorgesehen ist das Wochenende vom 8. bis 10. Juli, als Festbühne soll der Hauptplatz in der Burgstadt dienen, wobei die Gastronomie-Betriebe dort die Bewirtung der Besucher übernehmen werden. Für Unterhaltung wollen dabei neben der örtlichen Stadtkapelle diverse Formationen mit „Heidenreichstein-Bezug“ sorgen, darunter die Bands Heglas, So Much Moore, Rudi Biber oder Two Faces (ehemals Bergfried).

Auch für die Kinder sind im Umfeld des Stadtzentrums einige Veranstaltungen geplant. „Während in der Einsatzzentrale und am Bauhof Ausstellungen und Präsentationen stattfinden sollen, werden im Pfarr- bzw. Schulhof Aktionen für Kinder und Jugendliche abgehalten“, so Stadtrat Michael Christoph (SPÖ). Darüber hinaus sind auch alle Vereine eingeladen, aktiv mitzumachen.

„Gegen Schlechtwetter auf jeden Fall gerüstet“

„Wir hoffen auf rege Beteiligung“, wünscht sich Bürgermeister Kirchmaier, der viele Ehrengäste und eine Abordnung der Partnerstadt Nova Bystrice erwartet. Auch die Heidenreichsteiner Wirtschaft will nicht untätig bleiben: Die Druckerei Janetschek will im Rahmen einer Gautschfeier den Stadtbrunnen in Anspruch nehmen, laut Creaktiv-Obmann Thomas Böhm sollen auch die Firmen aus der Burgstadt mit einer Aktion aufwarten: „Momentan stecken wir noch in der Planung unseres Projektes und laden die Betriebe zur Teilnahme ein.“

Bleibt nur zu hoffen, dass diese Feierlichkeiten klaglos und „gesund“ über die Bühne gehen können. Gerhard Kirchmaier hält jedenfalls fest: „Gegen Schlechtwetter sind wir gewappnet, denn dann wäre die Margithalle als Veranstaltungsort auserkoren.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren