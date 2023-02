Margarete Tröstl: Älteste Niederösterreicherin feierte 112. Geburtstag

„Wir gratulieren Frau Tröstl von Herzen zu ihrem 112. Geburtstag und freuen uns sehr, dass wir die älteste Niederösterreicherin in unserer Mitte haben. Ihr hohes Alter ist ein Zeichen für ein erfülltes Leben. Wir wünschen ihr weiterhin Gesundheit sowie alles Gute“, gratulierte auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im PBZ Schrems stellten sich bei der Jubilarin etliche Gratulanten ein. Direktorin Maria Wandaller, Pflege- und Betreuungsmanagerin Hildegund Rubicko sowie Pflege- und Betreuungsleiterin Andrea Wingelhofer überbrachten eine Geburtstagstorte und einen Geschenkkorb.

Ein arbeitsreiches Leben

Geboren wurde die Jubilarin als Margarete Ecker in der Gmünder Böhmzeile, wo sie auch aufwuchs. Kindheit und Jugend waren geprägt vom Ersten Weltkrieg, sie beschrieb diese Zeit im Jahr 2016 – zum 105er – als entbehrungsreich. Sie sei aber mit ihren vier Geschwistern in Geborgenheit, mit Gottvertrauen und Ehrlichkeit aufgewachsen. In der einst weithin bekannten Möbelfabrik Bobbin in der Gmünder Neustadt fand sie Arbeit, im Café Schneider ihren späteren Ehemann, einen Offizier und gelernten Tischler. Sohn Horst kam zur Welt, die Familie zog nach Wien. Dort arbeitete Tröstl 35 Jahre als Reiseassistentin in den Persil-Werken, genoss es, andere Länder zu bereisen.

Schweinsbraten als Teil des Rezeptes fürs Älterwerden

In der Pension kehrte sie in die Heimat zurück. Seit 2014 lebt Margarete Tröstl im PBZ Schrems, wo sie für ihren Humor bekannt ist. Ihre Tipps für ein langes Leben hat sie zum 105. Geburtstag verraten: „Fröhlich sein, lachen, nicht rauchen, wenig Alkohol - und den Schweinsbraten genießen.“

Auch die Gmünder NÖN schließt sich den Gratulanten an und wünscht Margarete Tröstl alles Gute für das 113. Lebensjahr.

