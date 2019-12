Sein Beruf ist auch seine Berufung und das mittlerweile seit fast 30 Jahren. Die Rede ist vom gebürtigen Pürbacher Gerhard Oberbauer, der mittlerweile sieben Einrichtungen von „Jugend am Werk“ mit 80 Behinderten und 45 Mitarbeitern leitet.

„Mein Berufswunsch war eigentlich Sozialabeiter, aber das wurde ich erst auf Umwegen“, erzählt der begeisterte Waldviertler, der in Pürbach die einklassige Volksschule mit acht Schulstufen besucht hat und nach der Matura 1978 nach Wien ging. „Ich bekam leider keinen Ausbildungsplatz als Sozialarbeiter und so inskribierte ich an der BOKU und studierte Landwirtschaft.“

Das Praktikum nach dem ersten Studienabschnitt in Deutschland hätte ihm aber gezeigt, dass er dafür nicht geschaffen war: „Dort habe ich Landwirtschaftsfabriken mit 300 Hektar Land, 30.000 Legehühnern und 1.000 Zuchtsauen kennengelernt. Da bleibt einem nur der Mund offen“, so Oberbauer, der trotzdem weitermachte und selbst Geld verdienen musste. Er wurde Kinderbetreuer in einem Kindergarten der Österreichischen Hochschülerschaft im 9. Bezirk. „Das hat Spaß gemacht und ich habe gesehen, dass mir der Umgang mit Menschen mehr liegt als die Landwirtschaft.“ Ein neuer Berufswunsch war geboren, aber es gab zu dieser Zeit weder einen männlichen Kindergärtner, daher auch keine Ausbildungsmöglichkeit. Als der Kindergarten nach vier Jahren geschlossen worden ist, gab es für Oberbauer nur eine Option: „Ich studierte Pädagogik.“

Und zu dieser Zeit gab es den ersten Kontakt zu „Jugend am Werk“. Während des Studiums arbeitete er nämlich als Betreuer in einer WG für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. „Als die Diplomarbeit anstand, musste ich aus Zeitgründen diese Arbeit beenden.“ Diese Pause sollte aber nicht lange dauern. „Jugend am Werk“ suchte nämlich für eine neue Wohngemeinschaft ein neues Team. „Das war 1995 und seither bin ich dabei.“ Nach einem Jahr wurde Oberbauer Leiter-Stellvertreter und ein weiteres Jahr darauf Leiter von drei Wohngemeinschaften in Hirschstätten, musste aber wegen des fehlenden Studiumabschlusses einen Sozialarbeiter-Lehrgang berufsbegleitend absolvierten.

Bei seiner Übernahme herrschten hygienische Missstände, eine WG stand kurz vor der Schließung. „Ich brachte diese auf Vordermann, die erste Kontrolle verlief problemlos.“ Dafür gab es die unbefristete Anstellung und er machte einen Sprung in der Gehaltsklasse. Unter seiner Leitung wurde diese Einrichtung ausgebaut, der teilbetreute Bereich von sechs auf 26 Behinderte erweitert.

2008 bekam Oberbauer wieder eine neue Aufgabe: Er wechselte als Heimleiter in den Alsergrund. Hier werden von 45 Mitarbeitern 80 Behinderte, davon 30 Schwerstbehinderte, betreut. Oberbauer beweist dabei mit seinen innovativen Projekten, wie Inklusion gelebt werden kann. Heuer wurde etwa eine Tagesbetreuung für behinderte Senioren geschaffen, auch Schwerstbehinderte sind darunter. „Als Tagesmütter Platz für ihre Musiktherapien gesucht haben, haben wir die Senioren und die Kinder zusammengebracht.“ Alle würden davon profitieren: „Die Kinder lernen, mit Behinderung umzugehen. Je früher das passiert, desto weniger Berührungspunkte gibt es.“

Großes mediales Interesse gab es auch für Oberbauers neuestes Projekt: Das im November eröffnete „Inklusive Wohnen Augarten“. „Hier leben vier Menschen mit und zwei ohne Behinderung in einer 220 Quadratmeter großen Wohnung zusammen“, erklärt Oberbauer. Für die Behinderten gibt es eine Teilbetreuung, ansonsten seien alle gleichberechtigt, auch bei der Höhe der Miete.

Viele schöne Momente als Lohn für die Arbeit

„Bei meiner doch fordernden Arbeit gibt es viele schöne Momente und das ist das, was zählt“, so Oberbauer, der einige Beispiele dafür parat hat: Da gibt es eine 72-Jährige, die immer alleine war und sich jetzt besonders freut, wenn sie mit Kindern etwas gemeinsam tun kann, oder Behinderte, die alleine zur Arbeit gehen können oder ihr Mittagessen in einem Gasthaus einnehmen – alles, was früher undenkbar gewesen ist. Auch der Dank der Angehörigen seien solche Momente.

Gerhard Oberbauer und Pürbach gehören aber nach wie vor zusammen: „Meine Freizeit verbringe ich am liebsten in der Heimat, wo mein 88-jähriger Vater lebt. Ich bin gemeldeter Zweitwohnsitzer und werde nach meiner Pensionierung mit meiner Familie hierher ziehen.“