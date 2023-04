Gemütlicher Frühschoppen mit Eierpecken in Großschönau .

Die Jugendtrachtenkapelle Großschönau hat am Ostersonntag eine große Schar an Gästen ins Gasthaus Ertl gelockt. Die Musiker präsentierten wieder ausgezeichnete musikalische Darbietungen bei ihrem Osterfrühschoppen. In den Pausen wurde fleißig Eier gepeckt.