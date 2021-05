Weitra ist um einen Beherbergungsbetrieb reicher: Mit dem Gästehaus „Das Kordik“ schuf Nina Rettenbacher eine Mischung aus Hotel und Pension – und bietet in ihren altehrwürdigen Mauern vier Doppelzimmer an. Die Innsbruckerin erfüllte sich damit einen Jugendtraum.

Eigentlich ist Nina Rettenbacher Wienerin. „Nach der Matura habe ich zwei Monate studiert, dann habe ich gemerkt, dass ich nicht für die Theorie geboren bin“, erzählt die Neo-Gästehausbetreiberin. Sie ging nach Tirol, arbeitete als Skilehrerin und Fremdenführerin und lernte alles, was man in der Gastronomie braucht. Auch ihre Liebe zum Kochen entdeckte sie. Das war vor 28 Jahren. Vom Hotel bis zum eigenen Lokal in Innsbruck hat die heute 47-Jährige diese Liebe ausgelebt.

Rückkehr zu den Wurzeln. Jetzt kehrt sie in die Nähe ihrer in Wien lebenden Eltern zurück. „Ich habe immer gewusst, dass das passieren wird. Aber Weitra war bei diesem Plan eigentlich kein Thema“, meint Rettenbacher, die diese Stadt schon vor Jahren kennengelernt hat.

„Als Kind verbrachte ich die Ferien bei der Familie einer Schulfreundin mit Zweitwohnsitz in Pyhrabruck. Da waren auch Ausflüge nach Weitra dabei.“ Die Stadt kam ihr erst im Vorjahr bei einem zufälligen Abstecher wieder in den Sinn. „Als ich dann das Haus am unteren Rathausplatz, das zum Kauf angeboten war, gesehen habe, war es um mich geschehen.“

Bewegte Geschichte. Das Gebäude mit einer Nutzfläche von 620 m 2 kaufte Nina Rettenbacher erst im Winter von der Familie Washietl. „Es wurde erstmals 1465 urkundlich als Sasshof erwähnt, hat auch eine Braugerechtigkeit. Hier lebten Gutsverwalter, Tuchmacher, Brauer und Johann Kordik, der von 1850 bis 1855 Bürgermeister von Weitra war und das Haus in der jetzt noch aktuellen Weise hergerichtet hat“, weiß die Innsbruckerin. Das Haus am Weg zur Aussichtswarte bei der Stadtmauer hat zwei Etagen, einen Wein- und Gewölbekeller sowie einen eindrucksvollen Garten – all das können die Gäste im „Kordik“ genießen.

Mit dem Gästehaus „Das Kordik“ wird die 556-jährige Geschichte dieses Hauses weitergeschrieben. privat, privat

In den vergangenen Monaten erhielt das Haus neue Stromleitungen, einen neuen Kanal und neuen Wasseranschluss. Es wurde eine Fußbodenheizung installiert, neue Fußböden verlegt. „Durch Corona hatte ich Zeit und diese habe ich genutzt. Es ist schöner geworden, als ich es mir es erträumt habe“, meint Rettenbacher, die einen Restaurator zurate gezogen hatte. „Ich wollte einfach nichts zerstören.“ Unterstützt wurde sie bei all diesen Arbeiten von Top-Firmen sowie von Sohn Maximilian, der in Wien studiert, und Lebensgefährten Bernhard Vettorazzi, der in Innsbruck als Leiter des Stadtmarketings arbeitet und alle zwei Wochen nach Weitra kommt. Das Gästehaus führt sie alleine mit einigen „Heinzelmännchen“.

Kein Fernsehgerät im Zimmer. Jedes Gästezimmer erhielt natürlich ein Bad und es blieb überall ein markantes, altes Detail: Einmal ist es ein Kachelofen, einmal die Original-Tür. Was man vergeblich in den puristisch, aber charmant gestalteten Zimmern sucht, das sind die Fernsehgeräte: „Zum Abschalten braucht man das nicht. Es gibt aber superschnelles Internet.“

Die Zimmer, so wie das gesamte „Das Krodik“, sind bereits für den Neustart und die Gäste vorbereitet. Karin Pollak, Karin Pollak

Im Mai und Juni wären die Zimmer ausgebucht gewesen. „Diese Besuche von Innsbrucker Freunden sind einmal verschoben. Die ersten Gäste sind jetzt Teilnehmer des Race-Around-Niederösterreich.“ Auf den richtigen Start nach dem Lockdown freut sich Rettenbacher riesig: „Denn die Arbeit und das investierte Geld haben sich gelohnt. Meine Gäste erwarten ein historisches Refugium und vielseitige Geschmackserlebnisse“, meint die Neo-Weitraerin.