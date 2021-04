Schritt für Schritt setzen Georg und Peter Lebinger weiterhin in Richtung ihrer Musik-Karriere als „Die jungen Waldensteiner“. Jetzt werden diese Schritte aber um einiges größer. Ihr neues Album erscheint Anfang Mai, sie vertreten Niederösterreich beim Wettbewerb „Mit Musi durch die Heimat“, dem Nachfolger des Grand Prix der Volksmusik, und sind zu Gast in der ORF-Sendung „Studio 2“.

„Ja, wir waren im vorigen Jahr trotz Pandemie und den wenigen öffentlichen Auftritten sehr aktiv“, betonen die Brüder Georg und Peter Lebinger. Vor allem haben sie viel Zeit und Kraft in ihr neues Album „Stark wie nie zuvor“ gesteckt.

Dieses erscheint am 7. Mai. „Gemeinsam mit unserem Produzenten Marc Pircher und der Plattenfirma Hera-Music haben wir es im vergangenen Sommer und Herbst im Studio von Mani Wagner in Deutschland aufgenommen“, erzählt Georg Lebinger. Die jungen Waldensteiner haben dafür bewusst den Titel „Stark wie nie zuvor“ gewählt – sie melden sich besonders gestärkt aus dem Lockdown, denn: „Erstmals sind wir mit diesem Album auch im gut sortierten Fachhandel vertreten.

Unsere CD gibt es bei Libro und Media Markt“, freut sich Peter Lebinger, der dazu auch gleich auf die neue Homepage und den Fan-Shop verweist, wo man die CD bereits vorbestellen kann.

Lebinger-Brüder im ORF und im Volksmusik-TV

Und was gibt es darauf zu hören? „Mehr als die Hälfte der Lieder sind Eigenkompositionen, die wir gemeinsam mit Marc Pircher geschrieben haben. Es ist eine Mischung aus Schlager und volkstümlichen Klängen“, verraten die Lebinger-Brüder. Darauf verewigt ist auch der Schlager „Engel ohne Flügel“, den die beiden im Vorjahr herausgebracht haben. „Dieser ist sehr gut beim Publikum angekommen. Ja, auch Schlager passen perfekt zu uns“, sind sie überzeugt.

Die CD ist also fertig, die Strapazen vergessen: „Natürlich ist es eine Herausforderung, wenn man viele Wochenenden ins Studio fährt und neue Lieder einsingt und spielt. Aber bei uns beiden steckt sehr viel Herzblut dahinter. Wir hoffen, dass man das auch spürt und heraushört.“

Ein Titel hat es Peter und Georg Lebinger besonders angetan: Mit „Heimaterde“ werden sie das Land Niederösterreich beim neuen Wettbewerb von Marc Pircher „Mit Musi durch die Heimat“ vertreten. „Dieser ist der Nachfolger des Grand Prix der Volksmusik. Es werden zehn Musikgruppen daran teilnehmen“, verraten die Lebinger-Brüder. Diese neue Hitparade soll Ende Mai bzw. Anfang Juni auf dem Sender „Volksmusik-TV“ im Fernsehen zu sehen sein. „Spannend ist für uns auch, dass dazu ein Musikvideo und eine Homestory über uns gedreht wird. Dabei können wir unsere Heimatgemeinde Waldenstein vorstellen.“

Und ums „Vorstellen“ geht es auch am 28. Mai im ORF. Die jungen Waldensteiner sind live zu Gast bei „Studio 2“ und präsentieren ihre neue CD.

„Wir haben trotz der schwierigen Corona-Zeit weiterhin in den Bereichen, wo es gegangen ist, Vollgas gegeben und freuen uns, dass wir so tolle Promotion und TV-Termine für dieses Jahr schon fixieren konnten. Es bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken – im Gegenteil: Wir zeigen unseren Fans und Freunden, dass wir – auch wenn wir nicht den persönlichen Kontakt zu ihnen haben – für sie gerne musizieren und da sind“, betonen die Brüder.