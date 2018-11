Noch ist die Weihnachtszeit als intensivste Phase des alten Jahres im Sole-Felsen-Bad noch gar nicht angelaufen, schon steht ein Highlight für das nächste Jahr fest: Am 11. Mai werden es „Die Jungen Zillertaler“ beim Open-Air am Solebad-Parkplatz krachen lassen!

Die „JUZIs“ stehen nach Hits wie „So a schöner Tag“ oder „Drob’n auf’m Berg“ seit Jahren an der Spitze der heimischen Unterhaltungs-Musik, platzierten heuer gleich zwei Alben auf Platz eins der Hitparade und verdrängten mit „Obercool im Haifischpool“ sogar Helene Fischer und Andreas Gabalier in den Charts. „Der Parkplatz ist groß genug für eine solche Veranstaltung, die JUZIs sind quer durch alle Generationen beliebt. Wir wollen einmal probieren, ob ein Event dieser Art bei uns funktioniert“, sagt Geschäftsführer Bernhard Strohmeier. Im Falle des Erfolges sei ein jährliches Open-Air mit wechselnden Musikern durchaus denkbar.

Dass es ein Erfolg wird, bezweifeln Strohmeier und der gemeinsam mit Breit-Event für die Organisation zuständige Marketingleiter Thomas Hanko nicht: „Die Band hat über die Grenzen Österreichs hinaus Kultcharakter. Wir freuen uns darauf, mit Fans aus nah und fern eine Riesenparty zu feiern.“

3.000 Tickets werden für den Abend aufgelegt, wobei verschiedene vergünstigte Kombinationen angeboten werden.

Die neue Schwitzstube wird bald eröffnet

Langweilig wird es auch in der Zeit bis zum Auftritt der Partyband im Sole-Felsen-Bad nicht. Die große neue Salzsauna steht wie berichtet vor der Fertigstellung, der Platz für die Weihnachtstage als sprichwörtlich heißeste Phase des Jahres am Ufer des Aßangteiches wird im Hotel allmählich eng. Zwischen 22. Dezember und 2. Jänner müssen viele Beschäftigte lediglich zwei Urlaubstage für elf freie Tage buchen – ein Segen für eine Therme. „Bis 3., 4. Jänner sind im Hotel großteils nur noch Restplätze buchbar“, sagt Geschäftsführer Strohmeier.

Mehr als drei Viertel der Karten sind auch für das Silvester-Event mit Show, Feuerwerk, Spezial-Programm in der Sauna und lukullischen Genüssen bereits verkauft. Fix ist indes auch schon ein weiteres Event für 2019: Das „Sommer-Kinderfest“ in der Badewelt mit etwa 450 Kindern bei der Premiere wird am 31. August in eine zweite Runde gehen.