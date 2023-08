Jungtiere gesichtet „Teambesprechung vor den Abflügen“: Freude über Störche in Ehrendorf

Foto: Eveline Holzinger

Werbung Baureportage Harbach Anzeige Gemeindeamt und Volksschule erstrahlen im neuen Glanz

„Teambesprechung vor den Abflügen“, schreibt NÖN-Leserin Eveline Holzinger angesichts des Anblickes mehrerer Jungstörche in Ehrendorf in der Gemeinde Großdietmanns. Die beiden Neste in Gmünd dürften den Storcheneltern Glück gebracht haben.

Sowohl das Nest am „Wifi-Schlot“ in der Weitraer Straße als auch jenes am früheren Bobbin-Areal waren im Frühling wie berichtet besetzt. Dass das Storchennest bei der einstigen Gmünder Möbelfabrik von den Tieren auch heuer wieder angenommen wurde, freute ihre Fans besonders. Das Nest wurde im Winter vom früheren Schlot bei der Bobbin geholt, der Schornstein wurde danach abgerissen. Das Nest wurde um die Hälfte erleichtert und später wieder beim Bobbin-Areal platziert - allerdings auf einem alten Strommasten, der von der EVN zur Verfügung gestellt wurde. Bei den Störchen in Ehrendorf dürfte es sich um Jungtiere aus Gmünd handeln.