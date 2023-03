Aufatmen in Schrems: Mehrere Interessenten für Hofladen

War die von der Stadtführung ins Auge gefasste Vision eines Hofladens für das Schremser Zentrum vor wenigen Wochen mangels Betreibers noch in der Luft gehangen, so kann Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) mittlerweile aufatmen: „Es gibt erste Bewerber.“ Weil es also bereits um eine Mehrzahl geht, kündigt er eine öffentliche Ausschreibung mit Jury-Entscheidung an.

Gesucht war wie berichtet infolge von Gesprächsrunden mit der Bevölkerung ein Nahversorger für Regionales, dessen Angebot deutlich über klassische Direktvermarkter-Hütten hinausgeht. Etwa 15 Erzeugende aus verschiedensten Sparten bekundeten laut Müller relativ rasch Interesse an einer Zulieferung für einen Laden im ehemaligen, im Gemeindebesitz stehenden Schulgebäude in der Schulgasse 4, den Betrieb habe niemand davon übernehmen können. Daher hatte er via NÖN die Option einer Verpachtung zu den reinen Betriebskosten an selbstständige Betreibende in Aussicht gestellt.

Angestrebt: Fixer Shop plus Selbstbedienungs-Fläche

Inzwischen hätten sich mehrere Interessierte gemeldet, freut sich der Stadtchef, wodurch eine öffentliche Ausschreibung inklusive Bewertung durch eine Jury erforderlich sei. „Es sieht also mittlerweile sehr gut aus. Wir können davon ausgehen, dass aus der Vision etwas wird“, sagt Müller. Als Ideallösung schwebt ihm die Option einer Zweiteilung der Geschäftsfläche vor – mit einer dauerhaften Verkaufsfläche links des Einganges und einer Selbstbedienungs-Fläche rechterhand, zu den Öffnungszeiten des Shops könne durch eine mobile Trennung auch die Selbstbedienungsfläche mit Personal bespielt werden.

Pächtersuche soll bis April abgeschlossen sein

Bis April möchte Bürgermeister Müller die Pächtersuche abschließen, „damit Wünsche im Sanierungsprojekt noch mitberücksichtigt werden können“. Der Gemeinderat hat wie berichtet noch im Dezember Aufträge über mehr als 100.000 Euro für erste Sanierungsschritte des denkmalgeschützten früheren Schulgebäudes – in dem mit Zugang Kirchenplatz in den oberen Geschoßen Museum und Bücherei untergebracht sind – vergeben.

Die Geschäftsflächen, in denen die Arbeiten mittlerweile im großen Stil angelaufen sind, sollen bis Sommer im neuen Glanz erstrahlen. Im Herbst soll es schließlich mit dem Hofladen losgehen.

