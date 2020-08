Seit 1985 unterrichtete die aus Unterfranken in Bayern stammende Jutta Göschl am Schulzentrum Gmünd. „Die meiste Freude hatte ich an der Arbeit mit Jugendlichen. Das war wirklich spannend, ich habe auch selbst immer wieder viel dazu gelernt“, erzählt sie.

Von 2013 bis zur Pensionierung 2018 leitete sie das Schulzentrum – und war somit die erste Frau in dieser Position. „Manche waren sicher überrascht, aber ich hatte nie das Gefühl, dass da Unterschiede wären.“

Die Entwicklungen an den Schulen – auch in Zusammenhang mit Covid-19 – verfolgt sie mit: „Was ich mir wirklich wünsche ist, dass das Wohl und die Ausbildung der Schüler oberste Priorität haben.“ In ihrer Zeit als Pädagogin habe es auch einige Herausforderungen gegeben, aber keine so große Krise wie heuer: „Ich habe eine große Wertschätzung dafür, was die Arbeit der Lehrer in dieser Situation betrifft.“

Langeweile kommt keine auf: Göschl verbringt ihre Zeit gerne mit Gartenarbeit, reisen und Weiterbildung. „Ich habe versucht, den Schülern mit auf den Weg zu geben, wie wichtig lebenslanges Lernen ist.“ Im Jänner will sie eine Ausbildung zur Lima-Trainerin absolvieren. -ah-