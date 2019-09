Was hinter der spektakulären Marketing-Aktion steckt, das wird jetzt verraten: Der Gang des Goldschmieds Reinhard Pöhn am Gmünder Stadtplatz in die Selbstständigkeit jährt sich heuer zum bereits 30. Mal. "Zum Jubiläum wollten wir etwas starten. Aber es sollte keine 0815-Werbegeschichte sein", schmunzelt Pöhn im NÖN-Gespräch.

Nachtschichten für Vergoldungs-Aktionen

Über die Werbeagentur einer Schulfreundin seiner Gattin entstand zum 30er schließlich die Idee, Gmünd "zu vergolden". Für die Umsetzung der ausgefallenen Vergoldungs-Aktionen - die natürlich wieder zurückgenommen werden - gingen schließlich etliche Nachtschichten drauf: Das Geheimnis sollte ein Geheimnis bleiben, das Stadtbild musste also zwischen den Sperrstunden der Wirte und den Dienstantritten der Frühaufsteher verändert werden. Um unerkannt zu bleiben, wurde sogar das Fahrzeug des Schwiegervaters ausgeborgt. Etliche Gmünder Betriebe wurden von der Familie Pöhn nach Stillhalte-Gelöbnissen in die Vergoldungs-Aktion eingebunden, die Sole-Felsen-Welt bot sich über die Stadtgemeinde sogar selbst zum Mitmachen an.

Als vierter Juwelier gekommen - als Einziger geblieben

Am Stadtplatz 9 - dem heutigen Standort der "Minibar" - hatte Reinhard Pöhn 1989 als Ein-Mann-Betrieb ein Geschäft für Uhren und Schmuck mit eigener Werkstatt eröffnet, obwohl in Gmünd zu der Zeit bereits drei Juweliere tätig waren. Gearbeitet wurde zum Start fast rund um die Uhr und auch am Wochenende. Bald darauf stieg Gattin Gerlinde ein. 1995 wurde zwei Häuser weiter auf den Stadtplatz 13 übersiedelt. Und hier ging es wirklich los: Ein halbes Jahr später musste die erste zusätzliche Mitarbeiterin eingestellt werden, heute ist Reinhard Pöhn als letzter Juwelier in der Bezirkshauptstadt der Chef von insgesamt acht Beschäftigten - darunter ein Goldschmied und eine Uhrmacherin.

Zum Jubiläum gibt es derzeit 10-Prozent-Rabatte auf die komplette Uhren- und Schmuck-Lagerware und auf Gutscheine für das Weihnachtsgeschäft. Zusätzlich wird in einem Schätzspiel ein Goldnugget inklusive zwei Arbeitsstunden für die Verarbeitung an einen Gewinner vergeben.