-29,4 Grad: Eisig kalte Nacht auf den vierten Adventsonntag

Die von Meteorologe Manuel Weber aus der Gemeinde Thaya für die neue Wetterstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in der NÖN angekündigten „Rekorde“ ließen nicht lange auf sich warten: Nach dem österreichischen Kälterekord am Morgen des 13. Dezember mit minus 23,9 Grad führte Schwarzau auch am 18. Dezember die Kälte-Statistik der ZAMG an. Um 7 Uhr früh gab es wieder minus 23,9 Grad.

Den ersten Platz der kältesten Wettermessstationen in Österreich hat Schwarzau laut ORF-Wetter-Website eindeutig für sich entschieden. Platz zwei ging an Freistadt mit „nur“ minus 18 Grad.

Es gab aber noch einen kälteren Ort im Bezirk Gmünd: Oberlainsitz. In der privat auf 625 Metern Seehöhe betriebenen Wettermessstation wurden am 18. Dezember um 7.22 Uhr minus 29,4° gemessen. Diese Daten werden jedoch nicht von der ZAMG in ihren Statistiken berücksichtigt.

Wetterstation seit Oktober

Die Wetterstation Schwarzau im Freiwald entstand im Oktober auf einem Grundstück der Familie Fürstenberg, und ist künftig Teil des automatischen meteorologischen Messnetzes der ZAMG mit rund 280 Stationen in ganz Österreich (die NÖN berichtete). „Die neue Wetterstation hilft, das Mikroklima in Senkenlagen des Waldviertels besser zu erfassen und unterstützt Vorhersage und Klimamonitoring in der Region“, heißt es seitens der ZAMG.

