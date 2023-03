Viele Teilnehmer beim Zankerlschnapsen des ÖKB in Großdietmanns

Der Kameradschaftsbund Großdietmanns und Umgebung lud am 17. März zu seinem traditionellen Zankerlschnapsen in den Saal des Gasthauses Zacky ein. Zahlreiche Teilnehmer verbrachten einen gemütlichen Abend, so Herman Kitzler, der bei der Organisation sehr aktiv war.

Auch Bürgermeister Erhart Weissenböck war unter den Schnapsern zu finden, am Foto beim Spiel mit ÖKB-Obmann Gerhard Bruckner am Tisch der Preisschnapser. Das Preisschnapsen war um etwa 23 Uhr abgeschlossen, als Sieger ging Hermann Raab hervor, gefolgt von Johann Prazak und Boris Seizov.

Danach erfolgten die Spiele um die begehrten Zankerl. Es wurde fleißig geschnapst, jede gewonnene Runde brachte mit zwei Startkarten ein begehrtes Zankerl zum Eintausch. Nachdem alle 450 geräucherten Fleischstücke ausgespielt und von den jeweiligen Siegern in Empfang genommen worden waren, blieben einige Anwesende noch zum gemütlichen Plaudern sitzen.

