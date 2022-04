Kapelle wieder Hochzeitsort

Werbung

Damals wurde sie von Johann Tanzer zum Anlass seiner Goldenen Hochzeit und gleichzeitig der Vermählung seines jüngsten Sohnes errichtet. Die Goldene Hochzeit feierte damals der Urgroßvater des heutigen Besitzers Gerhard Tanzer, der regelmäßig zur hierher kommt, um die Kapelle zu pflegen. Vor einigen Jahren ließ Gerhard Tanzer Restaurierungsarbeiten durchführen.

Er erinnert sich daran, dass er als Kind oft bei seinen Großeltern in Göllitz gewesen sei, damals sei in dem Ort weder elektrisches Licht noch eine Wasserleitung vorhanden gewesen. Er komme immer wieder gerne her, um bei der Kapelle Kraft zu tanken.

Da dieses Objekt an einem besonderen und von Sagen umwobenen Ort vor knapp 125 Jahren als Hochzeitskapelle errichtete wurde, hat Gerhard Tanzer gemeinsam mit seinem Sohn Alexander die Idee geboren, die Kapelle wieder für Hochzeiten zur Verfügung zu stellen. Die Sagen um diesen Ort reichen bis Mitte des 17. Jahrhunderts zurück, wo angeblich zum Ende des 30-jährigen Krieges eine erbitterte Schlacht stattfand.

