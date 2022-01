Gmünder zeichnet für Prokopetz

Sein Werk wird unter anderem die Werbeplakate zieren. In Kontakt sind die beiden über Facebook gekommen, alles Weitere lief über die Agentur des Kabarettisten. Der Gmünder hat ungewohnt wenig Kreativität einfließen lassen: Das Motiv war vom Management vorgegeben, er hat ein Foto zur Karikatur umgewandelt. „Ich war daher in rund einem Tag fertig“, schmunzelt er. Zu sehen ist der Kabarettist mit einem Punschkrapfen in der Hand. Wie es ihm gefallen hat? Stellner: „Er fand es großartig – was sonst? Meine Kunst dürfte ihn begeistert haben.“

Dass es zur Zusammenarbeit gekommen ist, freut ihn sichtlich: „Ich fühle mich sehr geehrt, dass Prokopetz – quasi der Godfather des Austropop – auf mich aufmerksam wurde.“