Mostviertlerin Karin Kienberger gastierte im Gmünder Espresso & Music

Karin Kienbergers (40) Popmusik mit Mundardtexten regt zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken an. „Ich habe bereits mit etwa 16 Jahren begonnen, Lieder zu schreiben – damals, wie das so üblich war, in Englisch“, erzählte die Liedermacherin.

Mit Mundarttexten versuchte sie sich einst erstmals in einem Waldviertler-Schuhgeschäft in Amstetten, das gleichzeitig Café war. „Damals, mit den ersten Mundartliedern, spürte ich, dass mir diese Art guttut und mir extrem liegt.“ Sie könne sich damit viel besser ausdrücken und frei von der Seele ihre Gedanken einbringen.

Seit zehn Jahren schreibt Kienberger nun an ihren Eigenkompositionen, 2015 brachte sie eine erste CD heraus. 2022 folgte die zweite mit dem Titel „I bin do!“

