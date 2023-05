„Was wurde aus...“: ...dem Motorsport-Freak aus Eggern?

Geboren und aufgewachsen in Eggern, entdeckte Karl Formanek schon als Jugendlicher seine Liebe zum Motorsport und damit verbunden zu Fahrzeugen aller Art. Gleich nach Erwerb des Führerscheins war er bald als Lkw-Fahrer unterwegs, um in weiterer Folge bis zu seiner Pensionierung auch als Buschauffeur seinen Unterhalt zu bestreiten. Natürlich gehörten Fahrzeuge aller Art zur Freizeitgestaltung des Motorsport-Liebhabers. Egal ob bei diversen Rallyes oder Autoslaloms, Formanek konnte viele Erfolge einfahren. In weiterer Folge wechselte er von vier Rädern auf zwei, war als Gründer des MSC Eggern für viele Ausfahrten und Veranstaltungen der Motorradfahrer federführend und obendrein als SPÖ-Gemeinderat im Einsatz. Aber auch die Feuerwehr und der Verschönerungsverein in Eggern konnte über viele Jahre auf sein Engagement zählen, ehe er sich durch den tragischen Verlust seiner Gattin Waltraud, die überraschend verstarb, aus seinen Ämtern zurückzog.

Heute ist der Familienmensch Karl Formanek viel mit seinen Kindern und Enkelkindern zusammen, „die mir auch in schwierigen Zeiten immer Rückhalt und Liebe gegeben haben“, so der begeisterte Motorsportler, der noch immer gerne mit seiner „Maschine“ unterwegs ist.

